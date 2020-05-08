Погода в Самаре на 9 мая 2020 года: будет тепло, но возможна гроза

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на 9 мая 2020 года. В Приволжском УГМС объяснили, что в этот первый выходной день сохранится теплая погода .

Осадков в Самаре скорее всего не будет, но дождь может пойти днем в западной половине области, причем осадки будут короткими. Также местами по области может прогреметь гром - гроза будет не везде, но кто-то может стать свидетелем весеннего буйства природы.

Температура 9 мая будет достигать 28 градусов, будет очень тепло, но при этом выходить из дома и идти на природу не стоит - в регионе действует режим самоизоляции до конца праздников. От того, как жители будут его соблюдать, зависит, когда снимут ограничения.

При этом в субботу, 9 мая будет достаточно ветрено, порывы его будут достигать 20 метров в секунду. Однако ветер будет теплый, южный.

Напоминаем, что 9 мая 2020 года никакие мероприятия не будут проводиться ко Дню Победы оффлайн. Однако, в Самаре пройдет целый ряд онлайн-акций - начиная от Бессмертного полка на балконах заканчивая "Фонариками Победы". А утром над Самарой пролетят самолеты, которые покажут авиашоу.