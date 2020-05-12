2020-05-12T15:52:27+03:00
Общество

«Газпромнефть-Оренбург» повышает экологичность нефтедобычи в Оренбуржье

Уровень рационального использования попутного нефтяного газа на Восточном участке Оренбургского месторождения достиг 98%
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: "Газпром нефть"Фото: "Газпром нефть"
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«Газпромнефть-Оренбург», дочернее предприятие «Газпром нефти», завершил модернизацию оборудования для подготовки и полезного использования попутного газа на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). Это позволило организовать процесс добычи нефти и газа на крупнейшем месторождении региона максимально экологично, увеличив долю полезного использования попутного газа до 98%.

Напомним, попутный нефтяной газ добывается вместе с нефтью. Наличие газовой инфраструктуры позволяет превращать его из побочного продукта производства в ценный продукт – вместо простой утилизации, ПНГ направляется на переработку и продажу.

«Сохранение благоприятной окружающей среды является безусловным приоритетом для «Газпромнефть-Оренбурга», - отметил заместитель генерального директора по добыче, подготовке и реализации газа «Газпромнефть-Оренбурга» Игорь Липатников. - Модернизация и ввод в эксплуатацию новых объектов газовой инфраструктуры в значительной степени повысят производственные показатели предприятия и минимизируют воздействие на экологическую систему региона».

Добавим несколько деталей. Компания ввела в эксплуатацию 2-й пусковой комплекс компрессорной станции технологической линии №4 (отвечает за подготовку и транспортировку газа и нефти), а также завершила модернизацию существующих компрессорных установок на ВУ ОНГКМ. Оборудование обеспечивает сбор, подготовку и компримирование содержащегося в добываемой нефти газа низкого давления. В процессе подготовки газа из него выделяются механические примеси и жидкость, после чего газ направляется на основные газоперекачивающие агрегаты для поставки газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Для повышения надежности основных центробежных газоперекачивающих агрегатов на предприятии успешно опробована и внедрена новая технология промывки проточной части компрессора специальным раствором-очистителем. Периодическая подача раствора предотвращает появление отложений на внутренних элементах проточной части компрессоров и обеспечивает стабильную работу оборудования.

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