Путевки не разыграли, по площади не маршировали: без каких праздников самарцы остались весной из-за коронавируса

Вспомним с ностальгией, как широко мы отмечали весенние праздники в прошлом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы привыкли, что с наступлением весны культурная жизнь в городе начинает выходить на площади и в парки, где проходят праздники и фестивали. В 2020 году из-за режима самоизоляции и угрозы коронавируса массовые мероприятия проводить было нельзя. Праздники на площадях и в парках, уличные шествия, которыми радовали самарцев весной, отменили или перенесли на другое время. Поэтому мы остались и без торжественного Парада, и без весенних забегов, без массовых субботников и розыгрышей на "крымскую весну". Конечно, все это еще повторится в следующем году, а пока предлагаем вспомнить, какой была эта весна в 2019-м.

День воссоединения Крыма с Россией

Это первый праздник, который мы потеряли в 2020 году. День воссоединения Крыма с Россией празднуется 18 марта. В Самаре акция «Соединяя сердца» должна была состояться 15 марта, в воскресенье, ближайшее к этой дате. На площади Куйбышева подготовили праздник для горожан: викторины с призами, флешмоб «Севастопольский вальс», на сцене на главной площади города должен был выступить Ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя, самарцам обещали традиционные крымские угощения, мастер-классы и игры. Но 12 марта организаторы приняли решение отменить массовые гулянья на площади Куйбышева в связи с эпидемиологической ситуацией.

Давайте посмотрим фото с празднования Крымской весны 2019.

Крымская весна 2019 в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гулянья на площади Славы в честь Крымской весны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Барабанное шествие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День космонавтики

Самара по праву считает себя космической столицей России. И День космонавтики отмечают у нас как городской праздник. В прошлом году 12 апреля возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» на проспекте Ленина для жителей города устраивали праздник с увлекательными играми, подарками и концертом. Сюрпризом был «взлет» ракеты-носителя «Союз».

А еще на этот праздник в Самаре в 2019 проходил массовый легкоатлетический «Космический забег», в котором могли принять участие и профессиональные спортсмены, и любители от мала до велика.

Вот как это было.

Участвовали в забеге от мала до велика Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Детский старт Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Медаль участника Космического забега Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Запуск фонтанов и открытие парков

Открытие самарских парков и запуск фонтанов каждую весну самарцы ждут с нетерпением. Это знак, что скоро начнется летний сезон прогулок. Каждый год прибранные после долгой зимы парки и фонтаны начинали работать сразу после апрельского субботника, перед 1 мая. Горожане спешили полюбоваться на преобразившийся весенний город и сделать красивые фото на память. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса эти приятные занятия пришлось отложить. Фонтаны и парки стали доступны для посетителей только с 18 мая, когда в городе смягчили условия самоизоляции.

Вот как мы встречали весну в прошлые годы.

Открытие фонтанов весной Фото: Антон СЕНЬКО

Фонтан Победы на площади Славы Фото: Антон СЕНЬКО

Сезон прогулок по набережной 2019 открыт Фото: Антон СЕНЬКО

Первомай

Этот весенний праздник пришлось перенести с улиц и площадей города в интернет-пространство. И традиционная демонстрация на День международной солидарности трудящихся прошла в онлайн-режиме.

Так мы отметили Первомай в 2019 году на площади Куйбышева.

Первомайская демонстрация 2019 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шествие под музыку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайские колонны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад на День Победы

Самара готовилась отмечать 75-летия Великой Победы вместе со всей страной. В военных частях шли репетиции торжественного парада, в театрах готовились представления, специально приуроченные к этой дате. Но из-за пандемии коронавируса долгожданный Парада Победы с 9 мая перенесли на более поздний срок. Кстати, не все праздничные мероприятия были отменены – самарцы смогли увидеть авиашоу, принять участие в шествии виртуального Бессмертного полка, прошел в нашем городе и праздничный салют.

Вспомним, как отмечали День Победы в Самаре в 2019 году.

Парад военной техники на День Победы 2019 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военные расчеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шествие Бессмертного полка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль «Самарское знамя»

Международный праздник русско-болгарской дружбы отмечали в Самаре в 2019 году 18 мая. В город приезжали делегации из Болгарии и других регионов России. Главными площадками фестиваля были Иверский монастырь, где 142 года назад было создано «Самарское знамя», под которым болгарские ополченцы сражались за освобождение родины от османского ига, и Старинный Струковский сад, где проходило гулянье. К сожалению, в этом году международный фестиваль пришлось отложить.

Фестиваль русско-болгарской дружбы "Самарское знамя". Фото: Любовь ЧЕКТАЕВА

В Струковском парке прошла историческая реконструкция битвы при Шипке. Фото: Любовь ЧЕКТАЕВА