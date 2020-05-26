Путевки не разыграли, по площади не маршировали: без каких праздников самарцы остались весной из-за коронавируса

Вспомним с ностальгией, как широко мы отмечали весенние праздники в прошлом году.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарцы привыкли, что с наступлением весны культурная жизнь в городе начинает выходить на площади и в парки, где проходят праздники и фестивали. В 2020 году из-за режима самоизоляции и угрозы коронавируса массовые мероприятия проводить было нельзя. Праздники на площадях и в парках, уличные шествия, которыми радовали самарцев весной, отменили или перенесли на другое время. Поэтому мы остались и без торжественного Парада, и без весенних забегов, без массовых субботников и розыгрышей на "крымскую весну". Конечно, все это еще повторится в следующем году, а пока предлагаем вспомнить, какой была эта весна в 2019-м.
День воссоединения Крыма с Россией
Это первый праздник, который мы потеряли в 2020 году. День воссоединения Крыма с Россией празднуется 18 марта. В Самаре акция «Соединяя сердца» должна была состояться 15 марта, в воскресенье, ближайшее к этой дате. На площади Куйбышева подготовили праздник для горожан: викторины с призами, флешмоб «Севастопольский вальс», на сцене на главной площади города должен был выступить Ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя, самарцам обещали традиционные крымские угощения, мастер-классы и игры. Но 12 марта организаторы приняли решение отменить массовые гулянья на площади Куйбышева в связи с эпидемиологической ситуацией.
Давайте посмотрим фото с празднования Крымской весны 2019.
Крымская весна 2019 в Самаре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гулянья на площади Славы в честь Крымской весны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Барабанное шествие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
День космонавтики
Самара по праву считает себя космической столицей России. И День космонавтики отмечают у нас как городской праздник. В прошлом году 12 апреля возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» на проспекте Ленина для жителей города устраивали праздник с увлекательными играми, подарками и концертом. Сюрпризом был «взлет» ракеты-носителя «Союз».
А еще на этот праздник в Самаре в 2019 проходил массовый легкоатлетический «Космический забег», в котором могли принять участие и профессиональные спортсмены, и любители от мала до велика.
Вот как это было.
Участвовали в забеге от мала до велика
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Детский старт
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Медаль участника Космического забега
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Запуск фонтанов и открытие парков
Открытие самарских парков и запуск фонтанов каждую весну самарцы ждут с нетерпением. Это знак, что скоро начнется летний сезон прогулок. Каждый год прибранные после долгой зимы парки и фонтаны начинали работать сразу после апрельского субботника, перед 1 мая. Горожане спешили полюбоваться на преобразившийся весенний город и сделать красивые фото на память. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса эти приятные занятия пришлось отложить. Фонтаны и парки стали доступны для посетителей только с 18 мая, когда в городе смягчили условия самоизоляции.
Вот как мы встречали весну в прошлые годы.
Открытие фонтанов весной
Фото: Антон СЕНЬКО
Фонтан Победы на площади Славы
Фото: Антон СЕНЬКО
Сезон прогулок по набережной 2019 открыт
Фото: Антон СЕНЬКО
Первомай
Этот весенний праздник пришлось перенести с улиц и площадей города в интернет-пространство. И традиционная демонстрация на День международной солидарности трудящихся прошла в онлайн-режиме.
Так мы отметили Первомай в 2019 году на площади Куйбышева.
Первомайская демонстрация 2019
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Шествие под музыку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первомайские колонны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парад на День Победы
Самара готовилась отмечать 75-летия Великой Победы вместе со всей страной. В военных частях шли репетиции торжественного парада, в театрах готовились представления, специально приуроченные к этой дате. Но из-за пандемии коронавируса долгожданный Парада Победы с 9 мая перенесли на более поздний срок. Кстати, не все праздничные мероприятия были отменены – самарцы смогли увидеть авиашоу, принять участие в шествии виртуального Бессмертного полка, прошел в нашем городе и праздничный салют.
Вспомним, как отмечали День Победы в Самаре в 2019 году.
Парад военной техники на День Победы 2019
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Военные расчеты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Шествие Бессмертного полка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фестиваль «Самарское знамя»
Международный праздник русско-болгарской дружбы отмечали в Самаре в 2019 году 18 мая. В город приезжали делегации из Болгарии и других регионов России. Главными площадками фестиваля были Иверский монастырь, где 142 года назад было создано «Самарское знамя», под которым болгарские ополченцы сражались за освобождение родины от османского ига, и Старинный Струковский сад, где проходило гулянье. К сожалению, в этом году международный фестиваль пришлось отложить.
Фестиваль русско-болгарской дружбы "Самарское знамя". Фото: Любовь ЧЕКТАЕВА
В Струковском парке прошла историческая реконструкция битвы при Шипке. Фото: Любовь ЧЕКТАЕВА
Национальные танцы. Фото: Любовь ЧЕКТАЕВА