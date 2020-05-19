«Письма тех, кто не вернулся, и загадочная находка на берегу реки»: в Самарской области подвели итоги конкурса «Победы России»

Вирус внес изменения во многое, но ежегодный конкурс-фестиваль «Победы России», который организует ООО «Газпром трансгаз Самара», состоялся, несмотря на эпидемию. Ученики средних и старших классов школ Самарской и Ульяновской областей представили на конкурс 33 работы. Большинство посвящено судьбам участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Так, ребята из поселка Сокский описали жизнь эвакуированных в Куйбышевскую область детей в детских домах. Ученики Ульяновской гимназии № 34 рассказали малоизвестную историю о строительстве оборонительных рубежей близ промышленных центров, созданных в тылу в результате эвакуации предприятий. Школьники из села Каменка собрали несколько душевных рассказов о своих прадедушках и прабабушках, а также нашли удивительную историю командировки внука, служившего в 80-е годы в Венгрии, на могилу деда, который погиб там в 1944 году.

Отцовская рубашка

Участники конкурса подошли к работе со всей ответственностью, провели настоящую поисковую работу: собрали информацию, размещенную на специализированных сайтах «Память народа» и «Мемориал – электронный архив», обратились за данными в местные музеи и архивы, встретились с родственниками своих героев.

Сбор информации стал для ребят возможностью заглянуть в прошлое и заметить, как изменился мир за менее чем сто лет. Многие работы отражают осколки советской деревни в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. Так, Максим Окладов из Каменки описал историю о своем прадеде: «Уходя (на фронт), прадед Федор Семенович Смольков снял с себя рубашку и отдал ее старшей дочери (она провожала его до сборного пункта), чтобы можно было сшить что-нибудь младшим детям».

Самые интересные работы

Как отметили организаторы, удачных и интересных работ было много. Увы, в этом году финальную творческую защиту работ, что традиционно проходила в оздоровительном комплексе «Березка» близ Тольятти, пришлось отменить. В этом году жюри определило лучших заочно, изучив тексты историко-краеведческих исследований. В итоге каждое из трех призовых мест поделили по три команды. На первом месте ребята из школ села Исаклы, Каменный Брод и школы № 2 поселка Усть-Кинельский.

Команда из исаклинской школы имени Героя Советского Союза М.К. Овсянникова составила подборку писем не вернувшихся с фронта земляков. Эти письма особенно дороги и интересны сегодня, в них - и обороты речи, которые уже не употребляются, и реалии той жизни, и теплые, нежные чувства близких людей.

«Мать, отец, родная сестра! Дальше, наверное, не будет времени каждый день писать письма. Может так случиться, что не вернусь домой. Вы не плачьте, не расстраивайтесь, война без смерти не бывает. Будьте здоровы. С приветом, Мотя».

Письмо Семёнова Кирилла Павловича из работы учащихся исаклинской школы

«Многоуважаемая супруга Маруся! Посылаю я вам свой пламенный привет и горячий пламенный поцелуй. В первых строках моего письма я вам сообщу о том, что я письмо получил, которое прислал военкомат. Они мне сообщают о ваших нуждах, якобы они побывали у вас в квартире и беседовали, в чем нуждаетесь. Они написали о том, что вам выдали три пары валенок, мануфактуры и сластей. Они мне пишут, что семья будет обеспечена всеми продуктами и что потребуется, все дадим».

«Таня, сердце мое, во-первых, всем от меня пламенный привет. Я нахожусь в данный момент в Западной Украине, 800 км от Харькова. Здешние люди не знают, что такое колхоз, они нас ненавидят. Не знаем, от кого умрем, или от фашистов, или от тех, кого защищаем. Детей воспитывай так, чтобы они стали настоящими людьми. Я все же думаю, что когда-нибудь я вернусь домой. Это письмо написал твой любящий муж Миша Карпов».

Школьники из села Исаклы не только собрали письма, но и рассказали о традиции их написания, об особенностях работы почты в годы войны и о военной цензуре, которой подлежала вся переписка.

Ученики школы № 2 поселка Усть-Кинельский посвятили свою работу горькой доле женщины-матери в годы войны. Исследование получилось масштабным: рассказы о многих судьбах и подробная история о трагедии семьи Володичкиных, в которой погибли все 9 сыновей, а те, что смог вернуться с фронта домой, вскоре умерли от последствий тяжелых ранений.

История, описанная в работе команды из села Каменный Брод Челно-Вершинского района, напоминает сценарий фильма: на лугу у реки Черемшан мальчишки нашли медаль «За отвагу». Случайная находка стала началом долгой поисковой работы. Ребята узнали имя награжденного и вернули потерянную медаль его родным.

Найденная медаль

- Очень радовались, когда удалось установить, что этой медалью был награжден Григорий Иванович Кульнев, житель нашего села, - рассказывает учитель истории Людмила Иванова, руководившая работой поисковой команды. - Ребята заинтересовались судьбой героя, проследили его боевой и жизненный путь. После войны он вернулся в Каменный Брод, прожил в селе до конца жизни, умер в 1980-м. Работал на водокачке, а она как раз на берегу Черемшана. Видимо, как-то обронил там медаль. Родные Григория Ивановича очень благодарны были за то, что через много лет ее вернули. За время поисков ребята очень многое поняли. Например, то, что не только в интернете можно найти нужную информацию.

Кульнев Григорий Иванович в кругу семьи.

Еще есть что исследовать

Конкурс-фестиваль «Победы России» ООО «Газпром трансгаз Самара» провело в этом году в четвертый раз. Организаторы снова убедились, что не все страницы истории еще открыты, ведь каждый раз участникам удается собрать новый, интересный материал или продемонстрировать неожиданный подход к известной теме. А ребята, готовя материал для конкурса, получают важнейший жизненный опыт, общаются с разными людьми, изучают архивные документы, дневники, письма.