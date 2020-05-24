«Приносил газету на работу и ее читали по цепочке»: преданные читатели «Комсомолки» рассказали, почему уже по 50 лет не расстаются с изданием

24 мая 2020 года «Комсомольская правда» справила свой 95-й день рождения. С юбилеем газету поздравили многие политики, артисты, общественные деятели по всей стране и за ее пределами. Но дороже всего для нас, коллектива газеты, добрые слова и пожелания от вас, наши верные читатели и многолетние подписчики! Ведь именно для вас мы каждый день добываем самые свежие и достоверные новости, интересные истории и полезные материалы. Многолетние подписчики «КП» рассказали, что они больше всего ценят в газете.

«Кто первый схватит – тот и читает»

Галина Дмитриевна Баландина из Клявлино бессменно выписывает «Комсомолку» уже 34 года. Признается – хотя в первый раз подписалась на «Комсомольскую правду» еще в 14 лет, но в голодные студенческие годы от любимой газеты пришлось временно отказаться. Но зато потом, когда встала на ноги, сразу оформила подписку и с тех пор не пропускает ни одного номера.

- У нас с мужем настоящее соревнование, - смеется Галина Дмитриевна. – Когда газету приносят – бежим за ней буквально наперегонки, кто первый схватит – тот и читает. А второму приходится ждать своей очереди. Мне очень нравятся актуальные репортажи Дарьи Асламовой и Николая Варсегова, когда был жив Василий Песков – всегда вырезала его заметки, до сих пор их храню. А муж всегда вырезает и хранит анекдоты с последней страницы.

Галина Дмитриевна Баландина из Клявлино бессменно выписывает «Комсомолку» уже 34 года.

«Комсомолка» помогает Галине Дмитриевне и в работе. Она трудится школьным учителем, и нередко использует напечатанные в газете материалы, особенно исторические, про Великую Отечественную войну, для проведения классных часов.

- Желаю «Комсомолке» и дальше оставаться такой же актуальной, строптивой и интересной и радовать нас, читателей! – пожелала Галина Баландина.

Передавали газету из рук в руки

Самарец Владимир Михайлович Щуплецов «Комсомольскую правду» выписывает более полувека, еще с пионерских времен. Именно газета много лет остается для него основным источником информации о том, что происходит в мире.

- По телевизору не всегда все успеешь послушать, понять, проанализировать. Только сам факт какого-то события, может быть. А открываешь «Комсомолку» - и там уже все есть, вся актуальная информация, новости, репортажи, журналистские расследования, материалы оттуда, где сам ты никогда не побываешь, куда не сможешь проникнуть – например, репортажи Александра Коца из горячих точек, - рассказывает он. – До выхода на пенсию я всегда приносил «Комсомолку» на работу, и мы с друзьями передавали ее по цепочке из рук в руки: сначала один читал от корки до корки, потом следующий – и так дальше. Сейчас так же читаем с женой. Мне очень нравится, что несмотря ни на что, ни на какие события и изменения, газета остается верна себе, здесь все также работают хорошие журналисты и публикуются самые актуальные материалы.

Владимир Михайлович Щуплецов «Комсомольскую правду» выписывает более полувека.Фото: Предоставлено "КП"

«До сих пор готовлю блины по «комсомольским» рецептам»

Людмила Васильевна Понедельникова много лет работает почтальоном в Жигулевске. Говорит – дескать, с развитием интернета и электронных источников информации все больше читателей предпочитает узнавать новости из Всемирной паутины. Но несмотря на это, несколько

подписчиков на ее участке остаются по-прежнему верны бумажной версии «Комсомолки». Да и сама она – тоже.

- Если ты привык держать в руках бумажную версию газеты, то, конечно, хочется делать это и дальше, - говорит она. – Я выписываю «Комсомольскую правду» со школьной скамьи. Мне всегда приятно брать газету в руки, узнать, что делается в мире, почитать прогноз погоды, порешать кроссворды. Но больше всего мне нравятся полезные материалы, которые я могу использовать в повседневной жизни – например, про сад, огород. Раньше «Комсомолка» печатала много рецептов – я их все вырезала, до сих пор храню и использую. Вот, например, блинчики по такому рецепту просто отличные получаются!