2020-05-25T14:26:55+03:00
Общество

Спектакли в театрах Самары с 29 мая по 3 июня 2020: онлайн-трансляции

Познакомьтесь с виртуальной афишей спектаклей в театрах Самары с 29 мая по 3 июня. Какие интересные онлайн-трансляции можно будет увидеть бесплатно
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Смотрим спектакли дома всей семьей - онлайн-трансляции самарских театров.Смотрим спектакли дома всей семьей - онлайн-трансляции самарских театров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Спектакли в театрах Самары с 29 мая по 3 июня 2020 можно будет увидеть по-прежнему только в формате онлайн-трансляций. Такие условия диктует нам режим самоизоляции по коронавирусу. Но в этом есть и свои плюсы: можно увидеть лучшие спектакли городских театров в уютной домашней обстановке, сидя в любимом кресле с чашечкой кофе в руках. К тому же многие самарские храмы искусств предлагают посмотреть на виртуальной «сцене» свои легендарные спектакли из видеоархивов. Выбирайте представления по вашему вкусу и наслаждайтесь искусством театра, тем более что в конце мая многие самарские театральные площадки завершают сезон досрочно, чтобы уже в августе встретиться со зрителями вживую.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»

«Сторожевая собачка» (12+)

Этот спектакль по пьесе голландского драматурга П. Виттенболса, премьера которого состоялась в 2014 году, можно посмотреть 29 мая в виртуальном режиме всей семьей. Он расскажет о преодолении душевной драмы после смерти близкого человека. По сюжету мальчик Вольф приходит к трем девочкам-сестрам с анкетой, в которой есть вопрос о смерти. Сначала девочки не хотят пускать его в дом, так как недавно пережили смерть своего отца. Но после долгой беседы им удается прогнать «сторожевую собачку» - свои комплексы и страхи, связанные со смертью близкого человека, и вновь открыть для себя радость жизни.

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/samart1930

КОГДА: 29 мая.

«Девочки» (16+)

Этот архивный спектакль по рассказам писательницы Людмилы Улицкой «Ветряная оспа» и «Бедная счастливая Колыванова» – режиссерский дебют Ольги Агаповой. Спектакль принимал участие в фестивале «РуссенКО» во Франции в 2009 году. Пьеса расскажет о девочках, которым в 50-х годах прошлого века было по 9 лет. На сцене – то, чем жили дети того времени: посвящение в пионеры, первая влюбленность и, конечно, взросление.

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/samart1930

КОГДА: 29 мая, 18.00.

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

«Доходное место» (16+)

Самарский драмтеатр приглашает посмотреть классику русской сцены – прекрасный спектакль по пьесе Островского. Эта постановка побывала на многих театральных конкурсах и была отмечена наградами в трех номинациях. «Доходное место» – гениальная комедия о вечном выборе между честностью и богатством.

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara

КОГДА: 30 мая.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО», ТОЛЬЯТТИ

«Конек-Горбунок» (0+)

Театр из автограда приглашает детей и взрослых окунуться в удивительный мир сказок Ершова и встретиться с героями, любимыми с самого раннего детства – волшебным Коньком-Горбунком, добрым и смелым Иваном, глупым Царем и прекрасной Шамаханской царицей.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w

КОГДА: 30 мая, 11.00.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «ДИЛИЖАНС», ТОЛЬЯТТИ

«Жорж Данден, или Одураченный муж» (16+)

У самарских зрителей есть возможность посмотреть еще один спектакль из города Тольятти. На этот раз мировая классика – Мольер. Жанр, который заявлен режиссером, интригует – «светские игры на вылет в одном действии».

ГДЕ: https://vk.com/club32152281

КОГДА: 31 мая.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ», НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Король Лир» (18+)

Обязательно посмотрите замечательный спектакль по пьесе Шекспира в исполнении актеров новокуйбышевского театра «Грань». Этот спектакль был удостоен престижной российской премии «Золотая маска». Просмотр доступен в высоком качестве бесплатно.

«Король Лир» Дениса Бокурадзе практически не рассматривает политическую линию шекспировской трагедии. Режиссер не просто создает пространство запутанной интриги, не только атмосферу удушливого, погруженного в вечный мрак социума, но решает пьесу как притчу о крестном пути, который у каждого свой и которого никому не удается избежать.

ГДЕ: https://okko.tv/movie/korol-lir-teatr-studija-gran/play

КОГДА: 1-31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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