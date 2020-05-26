Нефтепереработчик будущего: самарская профессия, идущая в ногу со временем

Крепкая база знаний - основа успеха

Новокуйбышевский НПЗ входит в состав компании «Роснефть» - крупнейшего работодателя страны. К профессионализму кадров здесь предъявляют высокие требования, но и завод прикладывает усилия к тому, чтобы его взрастить. Молодежь, приходя на предприятие, может рассчитывать не только на помощь в адаптации, но и на обучение. Машинисты компрессоров, технологических насосов, электромонтеры, слесари по ремонту, механики - люди этих традиционных специальностей требовались, требуются и еще долго будут требоваться заводу. Конечно, с каждым годом функционал сотрудников расширяется, компетенции растут вместе с квалификацией. Когда-то процессами управляли вручную, сегодня заводчане их контролируют с помощью компьютеров. Любая операторная похожа на центр управления полетами - мониторы, графики, цифры на экране. Но для того, чтобы сидеть здесь в спецодежде нефтяника, недостаточно быть уверенным пользователем ПК - специализированное производство требует специализированных знаний.

- На нашем предприятии традиционно востребованы выпускники факультетов по таким техническим специальностям, как «Химическая технология», «Машинное оборудование нефтегазовой переработки», «Промышленная электроэнергетика», - рассказал начальник отдела оценки развития персонала АО «НК НПЗ» Александр Обрезков. - Ребятам, которые планируют получить эти специальности, не стоит переживать о своем будущем - на нашем заводе они будут нужны всегда. Несмотря на масштабную программу модернизации, реализацию множества новых технических и прогрессивных информационных решений, для нас по-прежнему важна традиционная образовательная база. Без знания основ нефтепереработки трудно стать профессионалом на НК НПЗ.

В будущее - с заводом

Кандидаты на вакансии проходят проверку технических компетенций по инновационной специализированной программе - по сумме всех данных принимается решение о трудоустройстве. Здесь выпускнику профильного вуза не скажут: «Забудьте все, чему вас учили в университете», наставники лишь обучают новичков практическим навыкам, добавляя теории «3D-объем». По словам Александра Владимировича, вместе с модернизацией заводских мощностей меняется функционал сотрудников. Но это означает лишь то, что они должны овладевать новыми навыками, то есть шагать в будущее вместе с предприятием.

- Безусловно, при приеме на работу мы оцениваем такие качества, как креативность и способность быстро обучаться, - говорит Александр Обрезков. - Наш завод стремительно развивается, поэтому и нефтепереработчики должны идти в ногу со временем.

На НК НПЗ, как в любое другое предприятие компании «Роснефть», нельзя прийти после вуза «начальником» - каждый, несмотря на цвет диплома, начинает с рабочих должностей. Сегодня на заводе востребованы представители трех основных для нефтеперерабатывающей отрасли специальностей: оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок и электромонтер. Получив эту профессию, можно смело отправлять резюме в кадровую службу предприятия. А уже устроившись, раскрыть свой потенциал - участвовать в конкурсах профессионального мастерства, подавать рационализаторские предложения, пытаться развивать производство и развиваться вместе с ним. Каждая профессия может стать профессией будущего, если не стоять на месте, впитывать новое, принимать и использовать достижения прогресса. Завод ждет таких людей!