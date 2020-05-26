Виртуальный экскурсовод, генетический консультант и оператор дронов: какие профессии «грозят» самарцам в будущем?

Будущего не надо бояться

По прогнозам футурологов, в будущем до 75% рабочих мест займут машины. Впрочем, роботы не заполнят все сферы. Какие профессии в нашем регионе будут востребованными лет через 10, а какие безвозвратно канут в прошлое, кем будут работать наши дети? Эти вопросы мы обсудили с экспертами – представителями профильных министерств региона, вузов и работодателей.

– Процесс появления новых и упразднения существующих профессий не уникален, – отметил руководитель департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий. – Он существует на протяжении всей истории человечества. Появляются новые технологии, меняются производственные процессы. Раньше моряки ходили под парусами, теперь – на кораблях нового поколения, в СМИ была востребована специальность «наборщик» – сегодня их единицы. Процессы смены профессий идут постоянно и повсеместно. Самарская область – не исключение. Например, предоставление мер поддержки переходит в дистанционный формат. Чтобы гражданину или бизнесу получить выплаты, достаточно зайти на сайт и заполнить заявление.

По словам Яна Петровича, использование информационных технологий стало не специальностью, а дополнительным навыком в любой отрасли. Вероятно, уйдут в прошлое профессии диспетчера и охранника – в первом случае функцию выполняет мобильное приложение, во втором – охранная сигнализация. Также станут не нужны посреднические профессии – между заказчиком и исполнителем, продавцом и покупателем. Востребованными же будут профессии, связанные с развитием информтехнологий и технического прогресса.

– Министерство образования Самарской области адекватно отвечает на потребности рынка труда, – рассказал руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. – Выбирая учебное заведение, абитуриент не должен ориентироваться на то, что будет написано в дипломе. Сегодня много говорят о такой профессии будущего, как молекулярный диетолог. Но это не значит, что не будет спроса на людей, талантливых в физике, химии и т.д. Но мы сегодня имеем дело не просто с инженерией или биологией, а с биотехническими технологиями. Сегодня важна мультидисциплинарность – в этом и будущее, суть новых профессий. Мы знаем, что в 2020-2021 годах появятся такие специальности, как агроинформатик, сетевой врач, онлайн-хирург, генетический консультант, оценщик интеллектуальной собственности и т.д. Нельзя сказать, что это направления подготовки специальностей, по которым работают вузы. Но они есть.

По словам Александра Николаевича, в средне-профессиональном образовании вводятся такие специальности, как, например, оператор беспилотных летательных аппаратов. Но они же обладают такими дополнительными компетенциями, как создание интерфейсов для беспилотников, их ремонт.

Профессии не столько появляются, сколько трансформируются.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессии нарастят компетенции

Опорный Тольяттинский государственный университет уже готовит специалистов к новым реалиям – этому способствуют дистанционные и онлайн-технологии обучения.

– Вопрос не в названии образовательных программ, а в их содержании, – считает ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. – Мы активно перестраиваем все наши программы в сторону интеграции профессиональных компетенций с профильными цифровыми компетенциями. Владение профессиональными программными продуктами необходимо не только инженерам, но и гуманитариям. Хорошо разбираться в современных информационных технологиях нужно и социологам, и журналистам. Да, мы готовим профильных IT-специалистов, в том числе программистов. Но мы также перестраиваем и другие направления на новой основе. В том числе мы все больше работаем с «цифровыми двойниками». Например, проектирование болида «Формулы студент» происходит в специализированных программах, а все наши строительные направления подготовки переводятся на обучение, в основе которого BIM-проектирование. То есть проектирование, основанное на построении информационной модели здания, включая не только несущие конструкции, окна и двери, но и все инженерные системы.

В любой профессии по-прежнему будут важны профессиональные компетенции, наряду с цифровыми. Например, онлайн-доктор – это, прежде всего, доктор, который может, кроме всего прочего, пользоваться средствами связи, чтобы консультировать дистанционно.

Когда вы слышите о том, что в будущем 75% рабочих мест займут роботы, это в некотором смысле передергивание. Важно понимать две вещи.

Первое это то, что если 75% той работы, которую сейчас выполняют люди, в будущем будут выполнять роботы, то эти 75% просто перестанут быть рабочими местами. То есть там, где работают люди – это рабочие места, и их всегда 100%. Остальное – это роботы, станки, автоматы – все что угодно, но не рабочие места.

И второе. Когда количество роботов возрастет в разы или на порядки, существенно увеличится объем другой работы, которую придется выполнять людям. И это второе, конечно важнее первого. Например, раньше, когда компьютеров были считанные единицы, и они занимали целые комнаты, программированием занимались математики самого высокого уровня. Когда компьютеры появились на каждом рабочем столе, а потом и у каждого в кармане, потребовалось огромное количество программистов, и их стали готовить в вузах именно как программистов. Причем сейчас специалистов в информационных технологиях уже катастрофически не хватает, и это не только программисты.

Еще один пример. Сначала вместе с беспилотными летательными аппаратами стали появляться их операторы, которые будучи их создателями, то есть профессиональными инженерами, учились ими управлять. А теперь речь идет о массовой подготовке операторов беспилотников и об умении управлять целыми стаями беспилотников. То есть профессии появляются по мере развития технологий, и в этом нет ничего нового.

Нужно сохранить то, что раньше называлось производством средств производства. Кстати, Самарская область в этом традиционно находится на передовых позициях. Да, вроде все идет в сторону роботизации. Но ведь самих-то роботов тоже кто-то должен делать. И чтобы сделать роботов, нужны конструкторы, технологи, материаловеды. Нужны знания в фундаментальных науках, нужно уметь по-современному проектировать, программировать и т.д.

Поэтому я не вижу повода для пессимизма в связи с развитием новых технологий и появлением роботов. Работы будет больше, и она будет все более интересной и индивидуализированной.

В образовании главное, с одной стороны, не потерять фундаментальную подготовку, то есть научить тому, что не меняется быстро. Для инженеров это физика, химия, математика, общеинженерные дисциплины. С другой стороны – надо научить студентов работать в команде, развивать проектное мышление и учиться быстро осваивать новое. Этот подход мы применяем в ТГУ, стараясь закладывать в будущих специалистов фундаментальные знания и такие гибкие компетенции, которые позволят выпускникам университета быть актуальными на рынке труда и через 5-10 лет.

Каждая профессия будущего должна иметь под собой классическую образовательную базу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное в образовании – хорошая база

Эксперты солидарны: появление новых профессий – это лишь развитие компетенций на базе «старых» специальностей.

– Я представляю подразделение СамГТУ по подготовке кадров для IT-отрасли и хочу сказать, что изменение номенклатуры специальностей – совершенно нормальный процесс, – говорит директор «Института автоматики и информационных технологий» Самарского государственного технического университета, к.т.н., доцент Николай Губанов. – Рынок труда – живой организм, который постоянно эволюционирует. Есть теория развития технологических укладов. Развитие идет не совсем линейно – переходы на новый качественный уровень происходят за достаточно короткий срок. Ученые считают, что мы сейчас подходим к переходу на новый уклад, и это ведет за собой динамичные изменения в компетенциях, в первую очередь в цифровых технологиях. Перед нашим институтом стоит задача сделать так, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям работодателей – инновационных компаний. Дело не в названиях специальностей, а в форме реализации образовательных программ – новых компетенциях и форме подготовки студентов. А что изменится в будущем? Логистика, сферы обслуживания и торговли, автоматизируется рутинный труд.

– Представителям инженерных специальностей в ближайшее время не стоит переживать – они всегда будут востребованы, – считает заведующий лабораторией кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Александр Кузин. – Пока у тебя нет фундамента, который дают университеты, ты не можешь рассуждать о будущем. Для начала человек должен решить, какую базовую специальность хочет получить, а потом уже ее совершенствовать в соответствии с новыми технологиями, которые будут появляться. Университеты развиваются, обмениваются опытом, и в соответствии движением науки мы корректируем базу университета – докупаем новое оборудование, например. В нашем университете студенты занимаются и 3D-печатью, и наноспутниками. И дипломные работы последних лет, созданные не по шаблонам, а на основе своих уникальных исследований, говорят о том, что ребята готовы к будущему.

Айти-технологии уже везде. Будущее наступило?

По словам экспертов, рабочие специальности, несмотря на автоматизацию производства, в прошлое не уйдут. Но уровень, квалификация рабочих должны существенно повыситься. В июне в Самаре должен был пройти федеральный этап конкурса профмастерства по специальности «Пивовар». Правда, из-за карантинных мер его пока ждать не приходится.

– На самарской земле конкурс пройдет не случайно – наш регион славится традициями пивоварения, и губернатор Дмитрий Азаров на полном основании заявил губернию как принимающую сторону соревнования в этой профессии, – пояснил Ян Талбацкий. – Пока дату передвинули на август и запланировали провести конкурс на открытой площадке.

Пока суть да дело, самарские пивовары совершенствуют мастерство в своем деле. Это на руку не только потребителям пенной продукции, но и им самим – чем выше профессионализм, тем увереннее смотришь вперед.

– Любая профессия будущего (независимо от специальности и направления деятельности) требует непрерывного самообразования, – считает управляющая по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика» в регионе Урал-Поволжье Виктория Агапова. – В этой связи возрастает роль экспертов, которые могут поделиться актуальными практическими знаниями, обозначить современные тренды и перспективы развития отрасли. В целом система образования в стране поменялась. Мир становится более динамичным, образование получается курсами, оно более адаптивно к тому, что происходит во внешней среде. Человек может закончить хорошие курсы за год. Ситуация во внешней среде поменялась, и он может перестроиться, получив новые знания по тому или иному направлению не только в пивоварении. И в этом смысле мы, как бизнес, также готовы быть гибкими. У нас есть опыт в различных регионах страны, когда наши пивовары и технологи активно делятся с коллегами по отрасли своим опытом в формате мастер-классов или специальных экскурсий на предприятие. Конкурс «Лучший пивовар» – это тоже отчасти возможность на одной площадке собраться лучшим экспертам и обсудить ключевые направления развития профессии, поделиться опытом и экспертизой, лучшими практиками. Поэтому «Балтика» поддержала предложение властей и выступила партнером федерального этапа конкурса. Для студентов профильных вузов компания предлагает программы оплачиваемых профессиональных стажировок – «Звезды Балтики» и «Управляй Будущим».

По словам Виктории Агаповой, в Самаре «Балтика» уже имеет свою историю воспитания поколения пивоваров, технологов. Самарский политех – главный поставщик профессиональных кадров для производственных подразделений «Балтики-Самара», а студенты СамГТУ – активные участники балтийских программ развития талантов и построения карьеры. Сотрудничество СамГТУ и пивоваренной компании началось в 2003 году, когда вуз начал готовить специалистов для только что построенного завода «Балтика-Самара». С участием компании были организованы специальные обучающие курсы для пивоваров, которые гарантировали рабочие места на заводе тем, кто успешно их пройдет. Некоторые из выпускников этого курса до сих пор работают на «Балтике». В 2018 году компания заключила соглашение о социальном партнерстве с Самарским государственным техническим университетом. Студенты кафедры бродильных производств посещают предприятие в рамках учебного плана, проводят практические занятия и лекции с участием экспертов компании.

Пока пища не синтезируется, как в фантастических романах, а готовится вручную, волноваться нечего и кулинарам.

– В пиццериях нашей сети трудятся люди двух основных профессий – кассиры и повара-пиццамейкеры, – говорит менеджер по персоналу «Додо Пицца» Екатерина Бочкина. – Возможно, со временем кассиров заменят машины – электронные кассы, например. Не исключено, что когда-нибудь и процесс приготовления еды перейдет роботам, но не так быстро. До молекулярной пиццы дело тоже вряд ли дойдет – людям нравится привычный, традиционный вкус. Тем не менее новые айти-компетенции приходят и на кухню. Например, ведется электронный учет всех процессов. Раскатали тесто – отметили в компьютере, положили начинку – сделали отметку в планшете, пицца в печи – опять отметка. Во-первых, гость может видеть, на какой стадии приготовления находится его заказ, во-вторых – сотрудники четко контролируют свои действия. Айти-навыки помогают и нашим потребителям – например, проходя мимо пиццерии, можно заказать пиццу через мобильное приложение и забрать ее на обратном пути.

О том, как со временем меняются специальности в нефтепереработке, рассказали представители Новокуйбышевского НПЗ (подробности читайте здесь)

Вывод по итогам онлайн-конференции напрашивается простой. Да, профессии видоизменяются, уходят в прошлое и появляются новые. Но для человека, готового меняться вместе со временем, открыты все пути. Развивайтесь не стойте на месте, и все получится!