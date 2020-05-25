"Первый же бой - в Сталинграде". Как молодой парень из села Самара на Амуре стал героем войны

В этом году наша страна отмечает 75-летие победы над нацистской Германией и, конечно, этому посвящено много программ и статей. Официальные мероприятия, парад Победы, бессмертный полк - сохранить память о той войне и горькой цене победы необходимо, но мы решили сделать это менее официально, в домашней обстановке.

Герои наших программ - победители в той войне. Но рассказывают об их подвигах и том, какими они были в мирной жизни, их правнуки, внуки и дети. Поэтому наша программа и называется - Живые письма. Письма, которые герои писали с фронта и письма, которые так хотели бы написать их родные, еще раз поблагодарив за то, что мы, их потомки, живы.

Сегодня мы вместе с Оксаной Лохмачевой вспоминаем о ее дедушке, Гаврииле Петровиче Пирусе.

Дедушку я помню очень добрым и жизнерадостным человеком и никогда в детстве я не связывала его образ с войной, какими-то ужасами и страхами. Для меня он был родным человеком с голубыми глазами в любимой голубой рубашке!

Очень любил детей и внуков, нас всех нянчил и баловал.

Мы жили все в разных местах, вся родня. Дедушка с бабушкой жили на Дальнем Востоке, а мы здесь в Самаре, поэтому нам удавалось общаться редко. И большую часть рассказов мне передала мама, это были такие истории на ночь. Ну и иногда что-то удавалось узнать раз в год во время встреч, когда мы приезжали к бабушке с дедушкой в гости.

Гавриил Петрович Пирус

Гавриил Петрович Пирус родился 20 апреля 1912 года в селе Рахны Лесовые Каменец-Подольской губернии в крестьянской семье. В 1916 году семья отправилась переселенцами на Дальний восток. Интересно, что в 1932 году Гавриил Пирус оказался в Самаре, но не городе на Волге, а в селе Самара, которое, как и наш город, стоит на берегу одноименной реки, но притоке Амура на границе с Китаем.

Здесь он познакомился со своей будущей женой Аграфеной, здесь же они сыграли свадьбу, а потом переехали в Хабаровск.

Гавриил Петрович Пирус

В 1942 году Гавриила Петровича призвали в армию и направили в 422-ю стрелковую дивизию, которая находилась на Дальнем Востоке. А 18 июня 1942 года дивизия прибыла в Сталинград.

Про Сталинград дедушка рассказывал, что там было очень страшно и по его ощущениям нельзя было поднять голову, постоянно свистели пули, но в какой-то момент страх отступил. Просто невозможно было все время бояться, нужно было идти вперед.

Про те бои дедушка не любил вспоминать. Мол, это все война, кровь, нечего об этом говорить. Про историю его ранения мы узнали лишь много лет спустя.

В битвах под Сталинградом не хватало орудий. За каждым пулеметом было закреплено несколько стрелков. Мой дедушка был “номером три”. Когда первые два пулеметчика погибли, за орудие встал он, но тоже ненадолго - пуля пробила ключицу и остановилась недалеко от сердца.

Раненых вывозили “товарняками”, грузили на пол вагона, застеленный сеном и отправляли в Челябинскую область. Дорогу выдерживали не все, мертвых выгружали на станциях.

В семье хранится такая история о том, что его спасла медсестра в госпитале. Дело в том, что хирурги работали круглосуточно и ближе к ночи они были без сил. Дедушку положили на операционный стол, но медсестричка очень прониклась к нему и попросила хирурга отложить операцию на следующее утро.

Операцию перенесли и провели успешно.

В декабре того же года Гавриил Петрович Пирус вернулся на фронт. Ранение дало о себе знать и его перевели шофером на ЗиС, знаменитую полуторку, которые большими колоннами возили боеприпасы на передовую.

Мне кажется, его вообще хранила судьба. Потому что пройти через всю эту войну, через все эти битвы и остаться в живых, практически невредимым, тут было какое-то влияние свыше.

После госпиталя его перевели на “полуторку” и обычно машины двигались колоннами. Но у его машины случилась серьезная поломка и он отстал от остальных, чтобы починить автомобиль. Когда он нагнал свою колонну, то увидел, что авианалетом вся колонна была уничтожена, никто не выжил.

Кроме Сталинградской, Гавриил Петрович Пирус участвовал в Курской и Сандомировской битвах, форсировал Днепр, притом ночью и по понтонным переправам, потому что мосты были уничтожены. А потом был штурм Берлина, но демобилизовали Гавриила Пируса только 1 октября 1945 года.

Гавриил Петрович Пирус

За героизм и мужество, Гавриил Пирус был награжден Орденом Красной Звезды, 2 медали «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне»

Когда мы с моими двоюродными братьями собирались в доме у дедушки с бабушкой, у нас был ритуал. Мы заглядывали в шкаф, где висел дедушкин мундир весь увешанный медалями. Мы очень трепетно его доставали, пересчитывали медали, любовались ими и потом бережно вешали мундир обратно в шкаф. У меня до сих пор есть это детское ощущение, эти звуки, ощущение этого момента.

После войны Гавриил Петрович прожил долгую жизнь. 4 дочери, 11 внуков, 16 правнуков!

Прошедший через самые кровопролитные бои самой жестокой войны, он старался уберечь от этих ужасов своих детей и внуков. И надеялся, что никому больше не придется пройти через это.