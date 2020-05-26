2020-05-26T14:22:05+03:00
Здоровье

Самарцам рассказали, как сберечь здоровье зубов

Полезными советами поделились врачи Академии стоматологии «Реавиз»
Кристина АДАЕВА
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Берегите свои зубыБерегите свои зубыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Здоровая улыбка – это не только про красоту. Состояние зубов влияет работу пищеварительной системы, на здоровье позвоночника.

Как грамотно ухаживать за полостью рта, подсказали специалисты многопрофильной клиники «Реавиз». Здесь отлично знают, как сберечь зубы и чем помочь даже в самом запущенном случае.

К примеру, всего за 1 день врачи Академии стоматологии «Реавиз» при помощи несъемного зубного протеза возвращают пациентам красивую улыбку даже при полном отсутствии зубов. И больше не нужна вставная челюсть! Про технологию «Зубы за 1 день» можно узнать на сайте или заглянуть в инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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