"Вся память о нем в наградных листах"

Наша программа посвящена тем, благодаря кому мы с вами существуем. Ведь если бы история пошла иначе, то не было бы нашей страны, не было бы наших бабушек и дедушек, мам и пап. Не было бы нас и наших детей и внуков.

Наши герои - ветераны Великой отечественной войны, спасшие жизни миллионов людей, давшие нам возможность жить. Наверное, героев Великой Отечественной Войны можно смело называть нашими вторыми отцами и матерями.

О том, какими они были, какими их запомнили, об их подвигах и судьбе после войны, нам с вами рассказывают их потомки. Сегодня о своем дедушке, Василии Мартыновиче Казакове расскажет Татьяна Гребнева.

Дедушка ушел очень рано. Его не стало, когда моему отцу было 11 лет. Мы практически ничего не знали о том, что наш дед - герой. При жизни он не любил вспоминать о войне. Только когда появилась возможность делать запросы в архивы, моя сестра подняла документы и вдруг оказалось, что дедушка совершил множество подвигов.

Василий Казаков. Фото из семейного архива

Вот некоторые выдержки из наградных листов Василия Мартыновича Казакова:

В звании гвардии лейтенанта 26 декабря 1942 года при ликвидации итальянонемецкой группировки на ст. Шептуховка тов. Казаков с двумя бойцами взял в плен 25 итальянских солдат и двух офицеров, кроме того, в ночь на 27 декабря 1942 года с отделением бойцов уничтожил 11 немецких автоматчиков высаженных, как десант.

7 января 1943 года при наступлении на село Стрельцовка тов. Казаков из своего автомата уничтожил один пулеметный расчет, чем обеспечил продвижение своих войск, в результате чего, село было взято.

03 января 1943 года в бою за город Пролетарск из автомата уничтожил 10 немецких солдат и офицеров, а при контратаках немецких танков из ружья П.Т.Р. подбил одним ударом один из трех немецких танков, остальные отошли, тем самым контратака была отбита. В связи с этим награжден орденом Отечественной войны второй степени.

Приказом 1/н от 04.04.1943 года за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск, а также за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях сопряженных с риском для жизни, тов. Казаков награжден орденом «Красной звезды».

Дома какие-то медали оставались и я помню, когда я была совсем маленькой, у бабушки был старинный ридикюль. И мы залезали в него, там были блестящие медали, ордена. Мы даже не знали, какая это была ценность. Бабушка разрешала играть с ними и мне кажется, что могло даже что-то пропасть в игре.

А вот еще одна выписка из наградного листа Василия Казакова

В звании гвардии старшего лейтенанта, в боях с немецко-фашистскими захватчиками по расширению плацдарма на Западном берегу реки Висла проявил мужество, находчивость, отвагу и решительность в выполнении поставленной задачи.

В боях с 12 по 17 февраля 1945 года, благодаря умелому руководству батареей, батарея тов. Казакова В.М. уничтожила одну самоходную установку противника, подавила огнем 12 пулеметных точек, 5 минометных батарей, 4 артиллерийских батареи и до 200 солдат и офицеров противника, кроме того взято в плен 15 гитлеровцев. За умелое управление батареей в бою, проявленную отвагу и мужество, на основании Приказа №065/н от 18 марта 1945 года был награжден орденом «Александра Невского».

Сами выписки было сложно читать. Они были такие старые, потертые и мы тщательно все выписывали, разбирали эти записи, чтобы можно было рассказать своим детям, передать им историю о дедушке. Читая эти истории даже не верилось, что человек способен на такую храбрость. А ведь таких сотни тысяч, миллионы.

Милана, правнучка Василия Казакова, каждый год с гордостью несет его портрет в "Бессмертном полку"

Большинство ветеранов не любили рассказывать о войне, но благодаря архивам мы можем представить, через что прошли эти люди, своей жизнью расплачиваясь за то, чтобы жили их дети и внуки.

Почему молчали? Может быть, берегли родных от той боли, которую пережили они сами.

Я думаю, раньше было другое воспитание, люди жили по другим ценностям. И то через что они прошли на войне, видя все это, они больше не хотели вспоминать об этом, переживать заново. Им не нужна была слава, им нужно было защитить Родину, своих родных и близких.