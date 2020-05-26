2020-05-26T21:54:56+03:00
Общество

Как будто война инопланетян: ошеломляюще красивые и пугающие фото первой грозы в Самаре в 2020 году

Делимся пугающе красивыми фотографиями и видео первой грозы в Самаре в мае 2020 года. Запечатлели удивительные кадры для вас
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Первые грозные молнииПервые грозные молнииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

26 мая самарцы стали свидетелями первой грандиозной майской грозы. Такого светопредставления в начале ничего не предвещало. Вечером начал подниматься ветер, он становился все сильнее, но было очень тепло, поэтому многие горожане отправились на прогулку в ближайшие парки или на набережную.

Молнии били со всех сторон Фото: Екатерина Тараканова

Молнии били со всех сторон Фото: Екатерина Тараканова

И уже там им посчастливилось стать свидетелями шикарного природного представления.

Было светло как днем Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Было светло как днемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гроза началась издалека, из-за Волги. Молнии столпами входили в воду, гром гремел так, как будто небеса собирались разверзнуться над городом.

Столбы молний входили прямо в воду Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Столбы молний входили прямо в водуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Стою смотрю на небо и думаю: как будто там инопланетные тарелки бой устроили. И из лазерных пушек палят друг по другу. Красиво, но страшно очень, - признается самарец Евгений.

Ливень начался не сразу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ливень начался не сразуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Стояла у кромки воды и ослепительные огромные столбы молний с небес! Гром оглушительный и невероятной красоты закат! Отогреваюсь, сушусь - ливень был не менее масштабен, чем эффекты перед ним! - делится своими впечатлениями горожанка Мария Карлова.

Синоптики обещали горожанам первые грозы, и стоит сказать, что это природное явление доставило удовольствие многим самарцам. А вы успели запечатлеть грозу?

Гроза в Самаре 26 мая 2020 года: молнии и гром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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