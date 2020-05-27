АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 01.06.2020 с 10.00 (мск) на 29.06.2020 на 10.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Банк, назначение: нежилое здание, площадь: 482,2 кв.м., количество этажей: 5, в том числе подземных: 2, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Цеховая, д.73, кадастровый номер: 63:01:0248032:675;

Объект 2: Склад, назначение: нежилое, площадь: 270,0 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Цеховая, д.73.

Объект 3: Земельный участок, общая площадь 1 498,0 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Цеховая, д.73.

На момент опубликования информационного сообщения:

- Объект 2 на кадастровом учете не стоит, на Объект 2 не зарегистрированы права собственности в ЕГРН. Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав собственности в ЕГРН будет осуществляться новым собственником после регистрации перехода права собственности на Объекты от Продавца Покупателю;

- на Объект 3 не зарегистрированы права собственности в ЕГРН. В настоящее время собственником осуществляются действия по регистрации права собственности в ЕГРН на Объект 3.

Начальная цена Лота №1 – 6 600 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 422 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 528 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 650 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 3 300 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 211 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 264 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 825 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 330 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 330 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 660 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1) Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №б/н от 02.03.2010г., заключенного с АО «Самарагорэнергосбыт», площадью 37,48 кв.м, срок аренды: 11 месяцев со дня заключения Договора, с пролонгацией.

2) Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона договора аренды нежилого помещения общей площадью 120,0кв.м., для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью не более 120,0кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 201 (Двести один) рубль 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 24 120 (Двадцать четыре тысячи сто двадцать) руб. 00 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Основного договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Основного договора в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий договора аренды в определенный срок.

Дата и время проведения торгов: 29 июня 2020г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 июня 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 июня 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске26 июня 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 июня 2020 г.с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 июня 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, с 29.06.2020с 11.00 (мск) на 19.06.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-214938) и Лоту №2 (РАД-214938):

Лот 1:Часть здания банка, кадастровый номер 63:01:0248032:675, назначение: нежилое здание, общей площадью 482,2 кв.м, количество этажей: 5, в том числе подземных: 2, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Цеховая, д.73. В аренду передаются нежилые помещения площадью 123,9 кв.м., расположенные на 3 этаже, а именно: помещение № 1 площадью 10,8 кв.м, помещение № 2 площадью 15,6 кв.м, помещение № 3 площадью 2,9 кв.м, помещение № 4 площадью 22,4 кв.м, помещение № 5 площадью 6,4 кв.м, помещение № 6 площадью 6,4 кв.м, помещение № 7 площадью 22,00 кв.м, помещение № 8 площадью 2,9 кв.м, помещение № 9 площадью 14,7 кв.м, помещение № 10 площадью 19,8 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

16 582 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

8 291 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 16 582 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 829 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 658 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2:Склад, назначение: нежилое здание, площадь: 270,0 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Цеховая, д.73.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

14 717 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

7 359 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 14 717 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 735 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 471 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 19 июня 2020 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 31.03.2020 по 18.06.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17.06.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 18.06.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)