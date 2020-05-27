Дети нашли награду в сугробе: Орден Красной Звезды спустя четверть века вернулся к семье героя

Странная находка

Эта история похожа на рождественскую сказку. Да и случилась она в канун праздника – Дня Победы, 8 мая 2020 года. Именно в этот день завершились поиски владельца боевой награды – Ордена Красной Звезды, найденного самарчанкой Екатериной Новоселовой при странных обстоятельствах.

- Это была вторая половина 80-х годов, мне было лет 8 или 9, я с другими детьми играла зимой во дворе нашего дома на ул.Советской Армии, - вспоминает Екатерина Новоселова. - Лепили снежки, копались в сугробах. И вдруг в снегу мне попалась странная находка. Я не поняла, что это, думаю – похоже на значок. Но положила в карман, принесла домой и показала бабушке. А она сама прошла войну, имеет награды, поэтому сразу сказала – это орден, да не простой, а боевой, и надо найти его владельца. Мы все собирались обратиться в военкомат, но руки так и не дошли, история подзабылась, а орден лежал среди бабушкиных наград. А четыре года назад, когда бабушки не стало, мы разбирали ее вещи, и нашли его. Я сразу вспомнила эту детскую историю.

Екатерина Новоселова нашла орден, когда была маленькая. А спустя полвека впервые увидела на фото его владельцаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Екатерина с мужем решили – нужно все-таки вернуть находку законному владельцу или его наследникам, пускай и спустя полвека. Но сделать это оказалось не так-то просто. Новоселовы обратились к поисковикам, те выяснили имя владельца награды – Желуницын Петр Иванович, родом из одного из сел Саратовской области. Но письма на родину ветерана остались без ответа, и поиски, казалось, снова заглохли. Лишь по счастливой случайности супруг Екатерины узнал о программе Общероссийского народного фронта «Судьба солдата», участники которой помогают искать родственников-ветеранов. И чудо произошло – всего через неделю после обращения в самарском региональном штабе ОНФ сумели найти семью владельца награды.

Орден Красной Звезды много лет хранился в чужой семьеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Эта история нас по-настоящему «зацепила», не оставила равнодушными, - признается член регионального штаба ОНФ Владимир Марин. – Мы перелопатили семь архивов, нашли информацию по этому ордену, сверили номера, подтвердили имя владельца. А дальше подключили соцсети и именно так обнаружили сына и внуков ветерана в Самаре. Причем, как оказалось, сын героя, Юрий Петрович Желуницын работает на закрытой оборонной кафедре СамГТУ, его контакты – информация секретная, и чтобы раздобыть номер телефона, даже пришлось подключать руководство вуза.

Собрал пехоту для атаки

Это произошло аккурат 8 мая, накануне 75-летнего юбилея Победы. Но из-за режима самоизоляции передать орден сыну героя получилось только 27 мая. Рассказывая об отце, Юрий Желуницын не может сдержать волнения в голосе.

- Отец родом из Саратовской области, но перед войной они с матерью жили в Ивано-Франковске, на Украине. Мать ждала мою старшую сестру, и когда началась война, ее эвакуировали. А отец ушел на фронт. Воевал в танковых войсках, прошел Украину, Сталинград, Польшу, имеет медаль за освобождение Варшавы, дошел до Берлина, - рассказывает Юрий Желуницын. – О войне вспоминать никогда не любил, об его подвигах мы знаем только по рассказам его друзей. Например, они рассказали, как в боях на Сталинградском фронте отец сумел в трудный для батальона момент собрать рассеявшуюся пехоту вблизи города Котельниково для дальнейшего наступления. Личным примером воодушевлял танкистов батальона и вел их за собой. За это он получил медаль «За отвагу». Я всегда относился к армии с особенным уважением – по состоянию здоровья сам поступить в суворовское училище не смог, но сейчас моя работа тоже связана с армией – занимаюсь утилизацией боеприпасов.

Орден передали семье ЖелуницыныхФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До 1956 года семья жила в Германии, Петр Желуницын служил там в советской группе войск. После демобилизации в звании подполковника переехал в Самару, устроился сначала на хлебозавод, потом парторгом на Металлургический завод.

Как орден отца мог оказаться в сугробе, сын ветерана даже представить не может – тем более, что жила семья Желуницыных на другом конце города, на Металлурге.

- Во время войны отец был награжден тремя орденами – Орденом Красной звезды, орденом Боевого Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1 степени, кроме того, у него было около шести медалей. Еще один орден Отечественной войны он получил в юбилейном 1975 году. Правда, не любил его, говорил – мол, не заслужил, - рассказывает Юрий Желуницын. - После смерти отца в 1987 году все награды хранились у матери, вместе с ее медалями. А когда не стало мамы, все это перешло к нам, и мы, видимо, их просто не пересчитали впопыхах, не спохватились, что одного не хватает. Это чудо, что орден сейчас нашелся. Для отца все эти награды имел огромное значение, ведь они были добыты в тяжелых боях. Теперь орден займет почетное место в нашей семье.

Вновь обретенная награда займет достойное место среди самых ценных для семьи Желуницыных вещейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА