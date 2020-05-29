Спортсмены, читатели и знатоки: кто в Тольятти отметит День химика

Самый авторитетный

Чтобы реализовать педагогический талант, совсем не обязательно становиться учителем. Ветеран цеха №08К Михаил Цаплин, например, всю жизнь - с 1977 года - трудился на агрегате №1 по производству карбамида. И стал наставником для десятков молодых химиков, многие из которых сейчас уже сами передают опыт. Конечно, ученики Михаила Леонидовича вряд ли могут «копнуть» так же глубоко - их старший товарищ стоял у самых истоков: на глазах выпускника технического училища №52 строился завод.

- Стройка тогда поражала масштабами - кругом гул, шум техники, люди снуют, - с улыбкой вспоминает Михаил Леонидович. - Куда ни глянь, огромная территория, база оборудования, все огорожено. Мое первое впечатление от завода - грязь по колено и много столовых. На площадке трудились тысячи людей, как в муравейнике. Каждый день мы ездили на базу оборудования. Нам давали задание: сегодня найти такие-то вентили, задвижки, электроды или трубы. Ходили по рядам, записывали нужные позиции в блокнот, потом отвозили их на строительную площадку, где подрядчики уже занимались монтажом оборудования.

Сегодня, в свои 60 с хвостиком, Михаил Цаплин сохраняет бодрость духа и тела, острый ум, энергию, рассудительность и чувство юмора. В профессии он уже более сорока лет и почти столько же - делится своим опытом с молодежью. Сначала, как более опытный, обучал азам профессии своих ровесников, сейчас передает знания молодому поколению производственников, доходчиво объясняет все то, что знает сам. «Учитель лишь открывает дверь, вы входите самостоятельно» - этой народной мудрости педагог-самоучка следует, развивая в стажерах инициативность. Чтобы в сложной ситуации новичок не растерялся, а смог принять правильное решение.

- Толковый оператор получится из стажера все равно только лет через пять, не меньше, - уверен Михаил Леонидович. - Только пройдя несколько пусков и остановок агрегата, можно чувствовать себя уверенно. Но тогда человек может не только уверенно работать, но и обучать своей специальности новичков.

Самый сильный

Чтобы бить рекорды на спортивных аренах, тоже целиком и полностью посвящать себя исключительно спорту не нужно: начальник участка цеха №13 Александр Стемповский это доказал, как говорится, без отрыва от производства. Химик занимается несколькими видами силового спорта, и успешно. Мастер спорта и победитель мировых чемпионатов по армлифтингу, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу (жиму лежа), рекордсмен России по кистевой тяге гири - 365 подъемов гири весом 28 килограммов!

- Спорт не мешает работе, а работа - спорту, - улыбается Александр. - Занимаюсь в свободное время - мы же не круглосуточно трудимся.

Предприятие поощряет стремление к занятиям спортом в коллективе: у завода есть собственный зал в ДК «Тольяттиазот», который предоставляется работникам. А еще на предприятии регулярно проводят соревнования по разным видам спорта - начиная с силовых состязаний и заканчивая командными играми.

Александр Стемповский — химик и чемпион. Фото ПАО «ТОАЗ»

Александр Стемповский увлекся силовым спортом еще будучи студентом - когда в стране начали появляться первые залы для занятий с «железом» и фотографии западных спортсменов с рельефной мускулатурой. Кстати, с «железом» связана и специфика работы Александра на ТОАЗе - с детства обожая различные приборы и электронику, решил стать КИПовцем. А применил свои таланты на Тольяттиазоте (о чем за 10 лет ни разу не пожалел), потому что здесь работали мама и папа. Чья еще рекомендация может быть более авторитетной, чем родительская?

Самый интеллектуально азартный

Старший мастер ремонтного цеха Сергей Егоров трудится на ТОАЗе с 2012 года. После окончания Тольяттинского государственного университета отработал по распределению три года в Рыбинске на авиационном предприятии, но затем вернулся в родной город. Пошел по стопам родителей-химиков. Сергей активно работает в Совете молодежи - участвует в организации различных корпоративных мероприятий, которые каждому сотруднику позволяют с уверенностью говорить друзьям, что завод - это не только труд, но и полноценная жизнь. Конкурсы профессионального мастерства, спартакиады, военно-патриотические игры - вся эта «внеклассная» деятельность сплачивает не только молодежь, но и весь коллектив. Но больше всего Сергею Егорову по душе играть в интеллектуальные игры - пытливый ум требует выхода.

Сергей Егоров всегда знает что, где и когда. Фото ПАО «ТОАЗ»

- Программа «Что? Где? Когда?» - ЧГК, как мы ее называем, мне всегда нравилась, - улыбается Сергей Егоров. - Сейчас я играю в заводской команде. Трижды участвовали в интеллектуальном городском турнире на Кубок мэра (в котором как-то взяли второе место), часто играем в городском брейн-клубе «ТаБуретКа» - чтобы не терять форму между крупными соревнованиями.

Команда химиков-знатоков не упускает возможности «пошевелить мозгами» - иногда собираются, чтобы поиграть в игры более развлекательного характера, иногда - в играх на точные знания. Но спортивная форма ЧГК - три раунда по 10 логических задачек - Сергею нравится больше всего. - В ЧГК правильный ответ не всегда очевиден - нужно вычленить «ключи», отследить логику и по этой «тропе» прийти к ответу, - говорит Сергей. - Мое мнение разделяют многие коллеги - когда начали проводить заводской турнир, легко набрали 10 команд по 6 человек. Сергей считает себя счастливым человеком. А как иначе, когда тебя окружают единомышленники?

Самая начитанная

В этом году заводской библиотеке ТОАЗа исполняется 40 лет. Почти столько же - с 1982 года - здесь трудится Татьяна Карпушина. Именно тогда выпускница Самарского института культуры, отработав год в областной библиотеке, пришла в заводскую - с тех пор в ее трудовой книжке так и остались всего две записи о трудоустройстве. Почти 40 лет назад библиотечный фонд химиков составлял шесть тысяч книг, сегодня - более 23 тысяч плюс газеты и журналы.

Татьяна Карпушина почти 40 лет — хранительница заводских книг. Фото ПАО «ТОАЗ»

- Сейчас часто говорят о том, что электронная книга вытесняет бумажную. Это не так! - убеждена заведующая библиотекой ТОАЗа Татьяна Карпушина. - Я каждый день вижу людей, которые любят держать книгу в руках, - в библиотеку записано более тысячи заводчан. Среди них много молодых химиков, которые хотят привить любовь к чтению своим детям, поэтому мы покупаем и детскую литературу, красочные иллюстрированные энциклопедии.

Заводчанам удобно: не нужно после работы, возвращаясь в город, бежать куда-то за «духовной пищей» - профкомовская библиотека расположена на территории завода, и взять книжку для себя или ребенка можно в обеденный перерыв. Если сомневаешься с выбором, можно положиться на мнение эксперта - Татьяна Анатольевна всегда посоветует «правильную» книгу.

- Мне нравятся произведения Дины Рубиной, Людмилы Улицкой, реалистическая современная проза. Но советовать на свой вкус не совсем профессионально - библиотекарь должен быть психологом, - считает Татьяна Анатольевна. - Постоянным читателям рекомендую, исходя из их предпочтений. Вкусы новых посетителей узнаешь из беседы. В этом, наверное, и заключается работа библиотекаря - дать книгу, в которой человек найдет то, что искал!

Все люди, даже в составе одного коллектива, разные - они любят разные книги, разные виды спорта и развлечения. Команду Тольяттиазота объединяет общий профессиональный праздник - День химика. Поздравляем!