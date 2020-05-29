2020-05-29T11:33:19+03:00
Общество

Полезные «раскопки»: в Самаре готовятся к отопительному сезону

Глава областной столицы Елена Лапушкина посетила крупные участки перекладки теплосетей
Анна ФЕДОРОВА
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Елена Лапушкина ознакомилась с новой технологией ремонта теплосетей. Фото Пресс-служба администрации г.о.Самара.Елена Лапушкина ознакомилась с новой технологией ремонта теплосетей. Фото Пресс-служба администрации г.о.Самара.
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В нашей климатической зоне для тепловиков любой сезон - «жаркий». Зимой нужно обеспечить бесперебойную подачу тепла во все дома, социальные учреждения и прочие помещения, в которых бывают люди. Летом можно отдохнуть от отопительного сезона? Как бы не так: чтобы в зимнюю стужу горожане не замерзли, необходимо где переложить, где подлатать систему отопления - чтобы не рвануло в морозы там, где «тонко».

По новой технологии

До июня еще несколько дней, а ремонтные работы уже в разгаре. Не то это дело, которое можно отложить в долгий ящик. Учитывая непредсказуемость погодных условий (кто знает, какое лето нас ждет?) ресурсоснабжающие организации и власти города решили использовать теплый и сухой май по максимуму.

О степени важности ремонтов можно судить по уровню контроля: глава Самары Елена Лапушкина лично посетила самые крупные участки, где сейчас идет перекладка теплосетей в ходе подготовки к осенне-зимней кампании - 2020 - 2021.

Ремонт тепловой сети на улице Физкультурной - 600 погонных метров! - начался в середине мая. Чтобы привести в порядок такой протяженный участок, нужен целый проект. В настоящий момент там уже выполнены подготовительные и земельные работы, демонтированы строительные конструкции, каналы и тепловые камеры. Если бы не наглядность, горожане могли этой деятельности и не заметить: работы на теплотрассе ведутся поэтапно, что позволяет избегать длительного отключения горячей воды. А чтобы не возвращаться к этому участку много лет, на объекте будет применена новая технология, которая позволит продлить срок службы теплотрассы в несколько раз.

- Мы вместе с ресурсоснабжающими организациями увеличиваем объемы модернизации теплосетей. Это обусловлено высоким износом коммуникаций в целом по городу, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Особенностью современной перекладки являются новые технологии, благодаря которым трубы закладываются в так называемую капсулу. Проводится специальная изоляция стыков между трубами. Это позволит избежать коррозии в ходе эксплуатации и значительно увеличить срок службы сетей.

До нового отопительного сезона все работы будут завершены. Фото Пресс-служба администрации г.о.Самара.

До нового отопительного сезона все работы будут завершены. Фото Пресс-служба администрации г.о.Самара.

Объемы растут

Ресурсоснабжающие организации проводят ремонт и модернизацию сетей каждое лето - без этих работ старт следующего отопительного сезона невозможен. В этом году техническое перевооружение и ремонт проведут на 15 участках тепловых сетей протяженностью более пяти километров. Приоритет получили «ветераны» коммуникаций - участки, которые достигли наибольшего износа. Как правило, именно на них происходит больше всего повреждений. Стоит отметить, что в последние годы объемы перекладки сетей наращиваются. Так, в 2019 году протяженность ремонтных работ составила 4500 погонных метров. Сегодня работы на повышение надежности теплосетей ведутся на шести объектах: на улицах Гастелло, Ульяновской, Блюхера, Рабочей, Физкультурной (два участка). До старта отопительного сезона плановая перекладка будет завершена.

Подготовка к отопительному сезону неизбежно связана с отключениями горячей воды. Графики работ выстраиваются таким образом, чтобы сроки отключений были минимальными. Информация о планируемых отключениях водоснабжения заблаговременно публикуется на сайтах ресурсоснабжающих организаций, в СМИ и социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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