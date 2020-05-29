«До последнего мечтали сохранить колхоз…»

20 лет плечом к плечу

В селе Богдановка еще не так давно успешно работал колхоз «Родина» - один из крупнейших в Нефтегорском районе. В этом колхозе Владимир Самойлов работал много лет.

- Здесь родился, здесь и пригодился, - улыбается Владимир Васильевич. – На земле я еще школьником работал. После армии окончил Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум, специальное отделение по подготовке механиков-организаторов. И почти сразу был назначен бригадиром одной из шести тракторных бригад. И, конечно, все мы, жители Богдановки, в 90-е годы пытались сохранить колхоз, до последнего надеялись, что это возможно. Но не удалось. Так в 1999 году я стал фермером.

Самойлов вспоминает: тогда у него не было ничего – ни земли, ни денег, ни техники: ее одалживали у соседей. Поначалу обрабатывали сто гектаров земли. Сажали пшеницу, овес, ячмень. Всю прибыль вкладывали в технику – сначала старенькую, потом новую, современную.

- Государство помогло, были субсидии на топливо, на удобрения. Сумели подняться. В 2017 году, не без кредитов, конечно, выкупили остатки колхозной земли, помещений, оборудования, техники. Сейчас у нас более четырех тысяч гектаров, - с гордостью говорит Владимир Самойлов. И добавляет: все 20 лет рядом с ним были его единомышленники-односельчане. Без них поднять хозяйство было бы нереально.

- Сначала были два-три человека, с которыми в колхозе работали: Владимир Михайлович Богатырев со мной с первых дней работает, плечом к плечу. Водитель Владимир Анатольевич Трофимов после развала колхоза, было, в город уехал, но я уговорил его вернуться – сейчас работает на новом МАЗе, на современных тракторах. Завмастерскими Анатолий Сафиуллович Рызыванов в колхозе, как и я, был бригадиром. Хотя на пенсии давно, в сезонных работах помогает. Агроном Валерий Васильевич Полянский – незаменимый человек. Всех не перечислить, но команда у нас сложилась, - делится Владимир Самойлов.

Владимир Самойлов: победитель акции «Народное признание — 2019».Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вложение в будущее

Восемь лет назад Владимир Самойлов принял решение заняться животноводством. Выбор пал на коров казахской белоголовой породы. Эти животные выносливы, неприхотливы, хорошо приспособлены к непредсказуемой погоде Самарской области – легко переносят и жару, и мороз.

- Сначала у нас было 170 голов. В хозяйстве появились ветеринарный врач и грамотный зоотехник. Сейчас у нас почти 800 коров, уже продавали нетелей в соседние хозяйства, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Животноводы не просто разводят коров мясной породы, но и занимаются селекцией. Эта работа не приносит большого дохода, скорее, это вложение в будущее.

- У нас 10 племенных быков от знаменитых производителей Пилота и Батата, - говорит зоотехник, селекционер Игорь Стаценко. – В январе у нас родились очередные телята. Они считаются самыми крепкими: питаются не только материнским молоком, но и молодой травой, поэтому быстро набирают вес, и прикорм им не нужен.

«За верность земле»

Многолетний труд Владимира Самойлова оценили на самом высоком уровне. В прошлом году он стал победителем областной общественной акции «Народное признание» в номинации «За верность земле». В его хозяйстве постоянно работает около 30 человек, в страду – еще больше. Все получают достойную зарплату. На благо родного села трудится вся семья Самойлова: жена, дочь, сын.

- Работа у нас есть всегда, было бы желание, - считает Владимир Васильевич. – Если надо, и с жильем помогаем сотрудникам: просто покупаем дома или квартиры за свой счет тем, кто у нас трудится, – без всяких кредитов справляемся. Таких примеров у нас немало.

Семья Самойловых заботится не только о собственном благополучии и достатке своих сотрудников. Жители Богдановки сдают хозяйству в аренду земельные наделы, а за это фермер обеспечивает их кормами. Благодаря этому жители могут держать коров – а это серьезное подспорье. Часть прибыли Владимир Васильевич вкладывает в строительство храма.

- Если администрация просит о чем-то – никогда не отказываем. Мы ведь тут живем, как иначе! – считает фермер.