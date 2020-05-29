Льготные программы и отсрочки по кредитам: за время пандемии ВТБ в Самаре поддержал клиентов более чем на 9 млрд рублей

Работают почти все офисы

Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические сложности поставили новые задачи перед банковским сектором.

- Самарская область входит в число регионов с самым большим числом сотрудников – у нас работают не только точки продаж и бизнес-структуры, здесь также расположены крупные сервисные и административно-технические подразделения. Это почти полторы тысячи человек. К счастью, никто из них не заболел коронавирусом, - рассказал Максим Папков. – Сейчас из них 44% по-прежнему работает на удаленке – большинство, это сотрудники Сервисного центра.

Сегодня на территории региона открыто 36 из 38 офисов банка во всех городах присутствия. Максим Папков отметил, что в этом была потребность со стороны клиентов, а банк быстро среагировал на изменение клиентопотока.

- Безусловно, мы соблюдаем в офисах все меры предосторожности. Однако, по-прежнему, рекомендуем по возможности проводить операции в наших дистанционных каналах взаимодействия. Ситуация с коронавирусом стала большим толчком в развитии наших цифровых сервисов: сейчас почти все операции можно выполнить без визита в отделение, через приложение и звонок в контакт-центр, - добавил управляющий.

Максим Папков подчеркнул: основная задача для банка сейчас – помочь бизнесу и населению, пострадавшим от коронавируса. ВТБ одним из первых подключился к реализации всех программ господдержки.

Помощь населению

Из-за нерабочих дней и самоизоляции некоторые жители региона столкнулись с падением доходов. И здесь на помощь пришли отсрочки по платежам. В общей сложности за два месяца пандемии кредитные каникулы получили пять тысяч заемщиков-физлиц ВТБ на сумму более чем в три миллиарда рублей. Причем 90% клиентов воспользовались собственными программами банка - в них меры поддержки были более расширены.

- Основная масса обратившихся к нам за кредитными каникулами заемщиков попросили отсрочку по потребительским кредитам – общая сумма одобренных заявок составила 2,4 млрд рублей. Еще на 620 млн рублей мы предоставили кредитные каникулы по ипотечным договорам, - сказал Максим Папков. – В апреле и мае мы также автоматически отменили все обязательные платежи для владельцев кредитных карт – технически это было возможно сделать даже без обращений клиента в банк.

Поддержка для бизнеса

Поддержка из-за пандемии оказалась необходима и бизнесу. ВТБ активно включился в реализацию всех новых госпрограмм – в общей сложности пострадавшие от COVID-19 предприятия малого и среднего бизнеса получили от банка поддержку на 6,3 млрд рублей.

- 74 компании и ИП получили льготные кредиты на выплату зарплаты на общую сумму 226 миллионов рублей, - рассказал Максим Папков. – Такие займы получили предприятия сферы общественного питания, перевозок, торговли непродовольственными товарами и гостиничного бизнеса. Также ВТБ одобрил 35 сделок с представителями среднего и малого бизнеса на 6,1 млрд рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

Как рассказал Максим Папков, сейчас предприниматели ждут начала действия новой программы поддержки занятости со ставкой 2% годовых.

- Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

Подвоя итоги беседы с журналистами, Максим Папков добавил, что своевременно реализуемые меры поддержки позволят клиентам в сложившейся экономической ситуации снизить финансовую нагрузку и сохранить бизнес.