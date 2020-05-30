2020-06-01T15:26:27+03:00
Общество

«Дедушка присутствовал на подписании акта о капитуляции в Токийской бухте»: история ветерана войны Леонида Зисерсона

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана войны Леонида ЗисерсонаИстория ветерана войны Леонида Зисерсона
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Рассказывает Элина Токмань, правнучка:

- Я хочу рассказать о своем прадедушке Леониде Борисовиче Зисерсоне, участнике Великой Отечественной войны, кавалере орденов Красного Знамени и Отечественной войны, главстаршине 3-го гвардейского дивизиона торпедных катеров Балтийского флота.

До начала войны мой дедушка учился в ремесленном училище № 16 города Ленинграда. Когда началась Великая Отечественная война, их сразу выпустили из училища. Он стал работать на заводе «Судомех» токарем 4-го разряда. Точил головки снарядов. В 1941 году началась блокада Ленинграда, был голод, работали по 12 часов в день, так продолжалось до декабря 1942 года. 22 декабря 1942 года дедушка и два его друга со двора отправились в райвоенкомат и подали заявление добровольно пойти на фронт.

Его зачислили во флот и отправили в учебный отряд Балтийского флота, в электромеханическую школу. Его друга Юрия Смирнова направили в общевойсковую часть, впоследствии он повторил подвиг Матросова и посмертно получил звание Героя Советского Союза, а второй друг попал в танковые войска, в которых служил до конца войны.

Дедушка окончил школу в учебном отряде и был отправлен в 3-й дивизион торпедных катеров Балтийского флота. Выполняя боевое задание, они торпедировали вражеский эсминец, за что их наградили орденом Красной Звезды. Постоянно сопровождал десанты, а также корабли, суда с боеприпасами. Великую Отечественную войну закончил в Кенигсберге. После этого дивизион получил звание «Гвардейский» и был направлен на Тихоокеанский флот.

Надвигалась война с Японией. 8 августа 1945 года дивизион подняли ночью и отправили во Владивосток. Начались боевые действия с Японией, и он сопровождал десанты в Северную Корею. Участвовали в освобождении портов «Расен», «Сейсин» и «Юки», за что получили медаль Ушакова. В последний день войны, 2 сентября, выходя из порта «Сейсин», их катер наткнулся на морскую мину и после взрыва затонул. От экипажа в живых остались 4 человека. Дедушке повезло, их подобрал находившейся в том квадрате тральщик. Дедушка попал в госпиталь, в котором пробыл два с половиной месяца. Война была непродолжительной. 2 сентября 1945-го японцы капитулировали. Дедушка присутствовал на подписании акта о капитуляции в Токийской бухте. После этого продолжил службу на Тихоокеанском флоте до 1952 года.

После демобилизации поехал в родной город Ленинград. Поступил работать на завод п/я 934, на котором проработал 48 лет в качестве механика-сборщика. В 2002 году переехал жить к дочери в Самару, которая работала в театре оперы и балета ведущей балериной. Дедушка умер в 2019 году.

"Дедушка присутствовал на подписании акта о капитуляции в Токийской бухте": история ветерана войны Леонида Зисерсона.

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