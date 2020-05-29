Подготовка к Параду Победы в Самаре в 2020 году: когда начнется и как будет проходить

Началась подготовка к Параду Победы в Самаре в 2020 году. Как она будет проходить, решат на заседании оргкомитета "Победа" уже в первые дни июня. Но Вторая армия уже приступила к тренировкам, так что по площади торжественные расчеты пройдут точно в ногу. Как рассказал губернатор Дмитрий Азаров, во время тренировок, конечно же, соблюдаются все меры предосторожности и защиты личного состава.

Начнется подготовка к Параду Победы в Самаре в 2020 году уже в первые дни июня. Времени не так много: нужно успеть подготовить площадь, собрать трибуны, пригнать военную технику, которая сейчас распределена по военным частям региона.

Самим военным нужно успеть освежить все навыки маршировки, хотя к этому они готовились несколько месяцев и такие навыки так быстро не утратишь.

Также губернатор рассказал, что власти планируют провести 24 июня 2020 года не только Парад Победы, но и торжественные мероприятия. Но пока неизвестно, получится ли позвать на праздник жителей. В любом случае, трибуны будут смонтированы и будут ждать гостей. А уже ближе к празднику власти взвесят все за и против, оценят ситуацию и развитие пандемии. И тогда решат, можно ли пускать зрителей на трибуны и устраивать массовые праздники.

- Здесь все в наших руках, в том, насколько мы будем дисциплинированы, насколько будем соблюдать простые санитарные правила, - отметил глава региона.

Обо всех подробностях подготовки к Параду Победы 2020 в Самаре мы расскажем, как только появится соответствующая информация.