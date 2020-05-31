Что изменится в Самаре с 1 июня 2020: закрытые дороги и деньги детям

Наступает первый летний месяц, разбираемся, что изменится с 1 июня в Самаре с точки зрения законов и новых правил жизни - в том числе, и в условиях борьбы с коронавирусом. Расскажем, на какие выплаты вправе претендовать самарцы, какие ограничения продолжают действовать, а какие уже упразднены и выясняем, какие законы вступают в силу с 1 июня. Все и обо всех новшествах и изменениях для горожан рассказываем в нашей статье.

Самоизоляция

Дмитрий Азаров специальным постановлением продлил режим самоизоляции до 8 июня. Так что первый день лета мы встречаем с рядом ограничений. По-прежнему не работают рестораны и кафе, а также детские развлекательные центры, нельзя собираться большими компаниями.

Зато теперь горожанам и жителям области разрешили рыбачить, охотиться, пользоваться катерами и другими средствами передвижения по реке. Также тренировки разрешили профессиональным спортсменам, членам сборных - но только на открытом воздухе.

А вот в магазинах, общественном транспорте и такси нужно носить маски.

Детский отдых в Самаре с 1 июня

В первый день лета в Самаре начнут работу онлайн-лагеря. Их презентуют в день защиты детей. Дистанционно развлекать ребят будут до 30 июня. А вот открыть смены в пришкольных лагерях намерены только с 3 августа, когда будут сняты большинство коронавирусных ограничений.

Кстати, с 1 июня 2020 года начинает действовать ст. 14.65 КоАП, которая предусматривает ответственность за оказание услуг отдыха для детей организациями, не включенными в специальный реестр. Им грозит штраф от 500 тыс до 1 млн рублей.

Выплаты на детей в Самаре

С 1 июня семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума (10 814 рублей), будут получать 5 357 руб на одного ребенка с 3 до 7 лет. Для безработных граждан, потерявших свое место из-за пандемии, будут считать доход с момента потери работы. Заявление на выплаты можно подать на сайте Госуслуги.

Выплаты в 10 тыс рублей детям, кому до июля не исполнилось 16 лет, также начнут выплачивать с 1 июня. Заявления можно было подать через госуслуги или в отделениях ПФР.

Все социальные выплаты и пособия, которые выплачиваются гражданам в кризисных условиях, защищены от ареста судебными приставами за долги.

Дороги и транспорт

С 1 июня до 1 августа в Самаре перекроют движение по улице Солнечная. Это касается участка от XXII Партсъезда до Шверника в сторону "из города", то есть по направлению к Поляне. Автобусы № 61, 89, 226 будут ехать по Ново-Садовой до ул. Шверника, а затем сворачивать на Солнечную.

С 1 июня до 7 июля движение будет ограничено по улице Некрасовской на участке от Галактионовской до Молодогвардейской.

С 1 по 10 июня на транспортных картах можно будет перенести имеющиеся средства, если в течение мая не было совершено ни одной поездки.

Новые законодательные акты и правила

- Для медицинских организаций с 1 июня снижается стоимость эквайринга. С платежей банки смогут брать не более 1%. Эта мера будет действовать до 30 сентября.

- Со 2 июня можно будет не более чем на полгода отложить профилактические осмотры для части категорий работников, если их работа не относится к подклассам 3.3 и 3.4

- До 15 июня автоматически продлеваются разрешения на работу для иностранных граждан. С 16 июня их придется получать по правилам.

- С 14 июня отменяется банковский роуминг: банки не смогут устанавливать повышенный процент за переводы внутри системы, но в другие регионы.

Без чего самарцы останутся в июне

В начале июня не пройдет Волгафест, его перенесли на август.

27 июня должен был состояться фестиваль Рок над Волгой. Его тоже отменили, обещают провести в 2021 году.