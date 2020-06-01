Онлайн-трансляции спектаклей и концертов в Самаре с 3 по 10 июня: полная программа

Онлайн-трансляции спектаклей и концертов в Самаре с 1 по 10 июня – отличная возможность разнообразить досуг. Ведь виртуальный театр или концертный зал можно посетить не выходя из дома или прямо на даче, и даже на скамейке в тенистом парке есть возможность посмотреть спектакль или послушать музыку. Так что знакомьтесь с полной программой онлайн-досуга в нашем городе и выбирайте.

СПЕКТАКЛИ

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

«Не такой, как все» (16+)

Трагикомедия Алексея Слаповского - веселая игра, где серьезность темы прячется за комизмом ситуации и персонажей. Заботливая мама пытается помочь своему совсем не молодому уже сыну выбрать спутницу жизни с помощью объявлений в газете. В результате поиска герой, живущий в книжном мире, утративший контакт с реальностью, знакомится с бизнес-леди, которая, напротив, не видит в жизни ничего, кроме «реальности», и с ее разбитной подругой.

ГДЕ: theater-samara.ru/

https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.instagram.com/teatrsamplo/

КОГДА: 3 июня, 19.00.

«Женитьба» (12+)

Спектакль по комедии Николая Васильевича Гоголя. Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло, и хочется тепла и уюта, детей и счастья… Только вот сама процедура смотрин, ухаживания, сватовства и женитьбы пугает. Близкий друг берется за дело, и все вроде бы удачно складывается: и невеста хороша, и конкурентов обскакали, и уж объявлено о венчании… Но любовь сразу и навечно – это только в книжках да в театре. В жизни всякое случается. А на кону-то не интрижка, а счастье или несчастье всей жизни.

ГДЕ: theater-samara.ru/

https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.instagram.com/teatrsamplo/

КОГДА: 10 июня, 19.00.

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ГОРЬКОГО

«Номер 13» (16+)

Под занавес театрального сезона в режиме онлайн Самарский драмтеатр выкладывает один из самых популярных спектаклей – «Номер 13» Рея Куни. В главной роли – народный артист РФ Владимир Борисов.

Рей Куни – автор пьес, созданных в ярком жанре «комедия положений», в которых главным героям приходится искать выходы из самых, казалось бы, необычных и трудных ситуаций.

Искрометная история о несчастливом номере в гостинице Лондона – одна из самых популярных комедий последних десятилетий. Все начинается с того, что Ричард Уилли – помощник британского премьер-министра – решает предпочесть дебатам в палате Общин уютный номер 5-звездочного отеля с видом на Биг-Бен и компанию молоденькой секретарши Джейн Уорзингтон. Уже готовые вступить в совершенно неделовые отношения, они обнаруживают за шторами окна тело мужчины средних лет. Что же делать?! Позвонить в полицию нельзя – иначе придется объяснять, почему женатый политик с прекрасной репутацией ночует вне дома. Значит, остается одно: избавиться от тела! Но как?..

ГДЕ: https://youtu.be/DupE-tz30BQ

КОГДА: с 1 июня.

КОНЦЕРТЫ

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

3, 4, 5 июня Самарская государственная филармония представляет виртуальный проект к 110-летию гастролей композитора А. Скрябина в Самаре.

КОГДА: 3, 4 июня, 10.00.

3 июня в исполнении оркестра филармонии прозвучат - В.А. Моцарт. Концерт №25 для фортепиано с оркестром и Дж. Россини, увертюра к опере «Сорока-воровка».

КОГДА: 3 июня, 18.00.

4 июня можно послушать и посмотреть литературно-музыкальный спектакль «Сила судьбы», посвященный Г.П. Вишневской. Его подготовили для зрителей артисты отдела литературных и музыкальных программ Самарской филармонии.

КОГДА: 4 июня, 12.00.

4 июня состоится уникальный онлайн-мастер-класс. В гости к самарцам пожалует один из самых знаменитых пианистов современности – Денис Мацуев.

КОГДА: 4 июня, 15.00.

5 июня – еще одна интересная встреча. На этот раз с известным скрипачом Алексеем Лундиным.

КОГДА: 5 июня, 15.00.

6 июня самарцев приглашают на «Пушкинский венок» в честь 221-летия Александра Сергеевича Пушкина. Литературно-музыкальную композицию исполнят камерный оркестр Volga Philarmonic и артисты ОЛИМПа Самарской филармонии.

КОГДА: 6 июня, 10.00.

6 июня также день рождения замечательного советского композитора Арама Хачатуряна. Произведения знаменитого композитора исполнит оркестр филармонии под управлением маэстро Щербакова. В 12.00 прозвучит концерт для скрипки с оркестром, в 15.00 – знаменитый «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».

КОГДА: 6 июня, 12.00, 15.00.

ГДЕ: https://filarm.ru

https://vk.com/filarm_ru