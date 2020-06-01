Детки вырвались из клетки: как защитить юных самарцев
Период самоизоляции не будет длиться вечно, и юные самарцы, так долго искусственно удерживаемые в четырех стенах, вырвутся на свободу. Впереди летние каникулы, детские площадки, велосипеды, самокаты и… куча опасностей, подстерегающих ребят, если они гуляют без присмотра взрослых. По статистике медиков и правоохранительных органов, именно на эту пору приходится большая часть несчастных случаев и ДТП с участием несовершеннолетних. Как избежать возможных ЧП, о чем еще раз стоит напомнить детям и их родителям, обсудили на электронной площадке «КП».
Есть велик – учи ПДД
Какое лето без велосипеда? Чтобы порадовать своих чад, родители покупают им и других двухколесных друзей – самокаты, мопеды и гироскутеры. Но безопасно ли это? – Летом статистика ДТП с участием несовершеннолетних традиционно растет, – рассказала начальник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина. – У них появляется больше свободного времени, которое зачастую дети проводят без надзора взрослых. С начала года на территории Самарского региона зарегистрировано 115 ДТП с участием детей. К сожалению, два ребенка погибли и 123 получили различные ранения.
В мае печальную статистику пополнили дети-велосипедисты: с их участием произошло уже шесть ДТП. Ольга Блохина напоминает родителям: купив ребенку велосипед, следует ему объяснить соответствующие правила дорожного движения.
– Если человеку нет 14 лет, он не имеет права выезжать на дорогу общего пользования, – напоминает Ольга Блохина. – Велопрогулки лучше совершать в безопасных местах – в парках, скверах, во дворах.
В сводках ГАИ имеется уже и одно ДТП с ребенком-водителем – управляя скутером, да еще и с пассажиром, он попал в аварию. Оба сейчас в больнице.
– Несмотря на ограничительные меры, дети появляются на улицах. Поэтому мы проводим различные профилактические мероприятия в онлайн-режиме – конкурсы, викторины, – отметила Ольга Блохина. – В первом семейном онлайн-чемпионате по безопасности дорожного движения зарегистрированы 111 команд. Надеемся, что выполнение заданий поможет детям хорошенько изучить правила дорожного движения и сократить нехорошую статистику.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Видишь рельсы – сними наушники и капюшон!
Автомобильные дороги опасны, а железные – опасны вдвойне: в отличие от автомобиля, поезд не может быстро затормозить. Объяснить это детям – прямая обязанность родителей. – Железная дорога всегда привлекала мальчишек и девчонок – это огромные поезда, скорость. И закончиться такой интерес может очень печально, – предупреждает начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Алла Нечесова. – Чтобы предотвратить несчастные случаи, в первом полугодии мы возили по школам интерактивный спектакль по безопасности. После Нового года во все учебные заведения Самары мы направили видеоролики для домашнего обучения. Совместно с железной дорогой и Центром социального развития молодежи мы создали видео-урок для подростков о том, как нельзя себя вести. Вскоре такой же видео-урок выпустим и для малышей. А еще вместе с молодыми волонтерами мы планируем нанести предупреждающие надписи на асфальте – от остановок до посадочных платформ – «Сними капюшон!», «Сними наушники!», «Возьми ребенка за руку!».
По словам Аллы Альбертовны, на днях стартует ведомственная операция «Дети и транспорт»: с 1 по 10 июня (а позже – с 1 по 10 сентября) контроль за нахождением ребят на железной дороге будет особенно строг.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Руки-ноги береги!
Несмотря на зимнюю гололедицу, летом статистика травмирования детей почти в два раза выше, чем в другие времена года.
– Если в январе в стационаре лечатся около 100 детей, летом – порядка 200, – отметил врач травматолог-ортопед ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» Федор Баранов. – В травматологический пункт ежедневно обращаются больше 100 человек.
Врач напоминает: в Самаре работают два круглосуточных детских травматологических пункта – в больнице им. Середавина (куда следует обращаться с тяжелыми случаями – открытыми переломами, политравмами, например, после ДТП) и в больнице им. Пирогова (обращаться в случае вывихов, ушибов и т.д.).
– Наиболее частые травмы у детей – переломы верхних конечностей: предплечья, плечевой кости, а также черепно-мозговые травмы, – говорит Федор Баранов. – Это связано с современными видами отдыха – катанием на велосипедах, гироскутерах, играми на детских площадках. За детьми нужно присматривать, тогда и увечий будет меньше.
Осторожно: ремонтные работы!
Открытые люки, рвы и канавы, трубы и тяжелая техника – как же все это опасно и…привлекательно для непосед. Воспользовавшись устойчивой теплой и сухой погодой и относительной безлюдностью на улицах, уже с начала мая теплоэнергетики проводят подготовку к следующему отопительному сезону. Ремонт теплотрасс – это процесс, от которого нужно держаться подальше не только детям, но и взрослым людям.
– Для нас лето – жаркая пора подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, – рассказала руководитель группы охраны труда Управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова. – Это гидравлические испытания тепловых сетей, массовые ремонтные работы – замена участков, устранение дефектов на трубопроводах. И если такие работы на теплостанциях происходят для горожан «за кадром», ремонт уличных теплотрасс на виду. Конечно, это доставляет неудобства жителям, но в то же время требует повышенного внимания с их стороны.
По словам Елены Олеговны, практически все уличные ремонты связаны с земляными работами: тут и там появляются траншеи, котлованы, тяжелая техника – все это несет определенные риски. Цель энергетиков – в срок и качественно провести испытания сетей и последующие ремонты. И при этом приоритет в работе – безопасность горожан
– Ограждения, установка предупредительных знаков, сигнальные ленты, информирование населения всеми возможными способами – все это делается для безопасности людей, но сами они не всегда бывают осторожны, – говорит Елена Куликова. – Взрослые должны не только присматривать за детьми, но и личным примером показывать, как следует себя вести. Понятно, что нельзя ходить по трубопроводам, прикасаться к горячим поверхностям, устраивать игры вблизи теплотрасс и тепловых камер. Также нельзя заходить за ограждения мест ремонтных работ – спускаться в котлован, стоять в зоне работающих механизмов.
Елена Олеговна предупреждает любителей селфи: желание сняться на необычном фоне может стоить здоровья – не заметишь, как сползешь в траншею, а там вода, трубы, высокое давление. Не нужно мешать энергетикам готовить город к зиме. Можно даже помочь: если вы увидели на улице выход из-под земли воды или пара – позвоните по телефону 8 (846) 279-65-00. И ни в коем случае не подходите к этому месту: безопасность человека – в первую очередь дело рук самого человека. Будьте здоровы!
Фото: Олег ЗОЛОТО
«Как провести лето» (стихи Е. Куликовой)
Если очень захотелось на каникулах развлечься,
Впечатлений много разных перед школой накопить,
То тебе, конечно, нужно подойти к закрытой яме,
Ограждения нарушить, по откосу походить,
А потом упасть, споткнувшись, и удариться покрепче!
Вот тогда, попав в больницу, весь израненный и в гипсе
В конкурсе работ по теме: «Как вы проводили лето»
Ты, возможно, победишь.
ПРЯМОЙ ЭФИР: Детям - безопасное лето!.
ИСТОЧНИК KP.RU