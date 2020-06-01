Детки вырвались из клетки: как защитить юных самарцев

Период самоизоляции не будет длиться вечно, и юные самарцы, так долго искусственно удерживаемые в четырех стенах, вырвутся на свободу. Впереди летние каникулы, детские площадки, велосипеды, самокаты и… куча опасностей, подстерегающих ребят, если они гуляют без присмотра взрослых. По статистике медиков и правоохранительных органов, именно на эту пору приходится большая часть несчастных случаев и ДТП с участием несовершеннолетних. Как избежать возможных ЧП, о чем еще раз стоит напомнить детям и их родителям, обсудили на электронной площадке «КП».

Есть велик – учи ПДД

Какое лето без велосипеда? Чтобы порадовать своих чад, родители покупают им и других двухколесных друзей – самокаты, мопеды и гироскутеры. Но безопасно ли это? – Летом статистика ДТП с участием несовершеннолетних традиционно растет, – рассказала начальник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина. – У них появляется больше свободного времени, которое зачастую дети проводят без надзора взрослых. С начала года на территории Самарского региона зарегистрировано 115 ДТП с участием детей. К сожалению, два ребенка погибли и 123 получили различные ранения.

В мае печальную статистику пополнили дети-велосипедисты: с их участием произошло уже шесть ДТП. Ольга Блохина напоминает родителям: купив ребенку велосипед, следует ему объяснить соответствующие правила дорожного движения.

– Если человеку нет 14 лет, он не имеет права выезжать на дорогу общего пользования, – напоминает Ольга Блохина. – Велопрогулки лучше совершать в безопасных местах – в парках, скверах, во дворах.

В сводках ГАИ имеется уже и одно ДТП с ребенком-водителем – управляя скутером, да еще и с пассажиром, он попал в аварию. Оба сейчас в больнице.

– Несмотря на ограничительные меры, дети появляются на улицах. Поэтому мы проводим различные профилактические мероприятия в онлайн-режиме – конкурсы, викторины, – отметила Ольга Блохина. – В первом семейном онлайн-чемпионате по безопасности дорожного движения зарегистрированы 111 команд. Надеемся, что выполнение заданий поможет детям хорошенько изучить правила дорожного движения и сократить нехорошую статистику.

Видишь рельсы – сними наушники и капюшон!

Автомобильные дороги опасны, а железные – опасны вдвойне: в отличие от автомобиля, поезд не может быстро затормозить. Объяснить это детям – прямая обязанность родителей. – Железная дорога всегда привлекала мальчишек и девчонок – это огромные поезда, скорость. И закончиться такой интерес может очень печально, – предупреждает начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Алла Нечесова. – Чтобы предотвратить несчастные случаи, в первом полугодии мы возили по школам интерактивный спектакль по безопасности. После Нового года во все учебные заведения Самары мы направили видеоролики для домашнего обучения. Совместно с железной дорогой и Центром социального развития молодежи мы создали видео-урок для подростков о том, как нельзя себя вести. Вскоре такой же видео-урок выпустим и для малышей. А еще вместе с молодыми волонтерами мы планируем нанести предупреждающие надписи на асфальте – от остановок до посадочных платформ – «Сними капюшон!», «Сними наушники!», «Возьми ребенка за руку!».

По словам Аллы Альбертовны, на днях стартует ведомственная операция «Дети и транспорт»: с 1 по 10 июня (а позже – с 1 по 10 сентября) контроль за нахождением ребят на железной дороге будет особенно строг.

Руки-ноги береги!

Несмотря на зимнюю гололедицу, летом статистика травмирования детей почти в два раза выше, чем в другие времена года.

– Если в январе в стационаре лечатся около 100 детей, летом – порядка 200, – отметил врач травматолог-ортопед ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» Федор Баранов. – В травматологический пункт ежедневно обращаются больше 100 человек.

Врач напоминает: в Самаре работают два круглосуточных детских травматологических пункта – в больнице им. Середавина (куда следует обращаться с тяжелыми случаями – открытыми переломами, политравмами, например, после ДТП) и в больнице им. Пирогова (обращаться в случае вывихов, ушибов и т.д.).

– Наиболее частые травмы у детей – переломы верхних конечностей: предплечья, плечевой кости, а также черепно-мозговые травмы, – говорит Федор Баранов. – Это связано с современными видами отдыха – катанием на велосипедах, гироскутерах, играми на детских площадках. За детьми нужно присматривать, тогда и увечий будет меньше.

Осторожно: ремонтные работы!

Открытые люки, рвы и канавы, трубы и тяжелая техника – как же все это опасно и…привлекательно для непосед. Воспользовавшись устойчивой теплой и сухой погодой и относительной безлюдностью на улицах, уже с начала мая теплоэнергетики проводят подготовку к следующему отопительному сезону. Ремонт теплотрасс – это процесс, от которого нужно держаться подальше не только детям, но и взрослым людям.

– Для нас лето – жаркая пора подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, – рассказала руководитель группы охраны труда Управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова. – Это гидравлические испытания тепловых сетей, массовые ремонтные работы – замена участков, устранение дефектов на трубопроводах. И если такие работы на теплостанциях происходят для горожан «за кадром», ремонт уличных теплотрасс на виду. Конечно, это доставляет неудобства жителям, но в то же время требует повышенного внимания с их стороны.

По словам Елены Олеговны, практически все уличные ремонты связаны с земляными работами: тут и там появляются траншеи, котлованы, тяжелая техника – все это несет определенные риски. Цель энергетиков – в срок и качественно провести испытания сетей и последующие ремонты. И при этом приоритет в работе – безопасность горожан

– Ограждения, установка предупредительных знаков, сигнальные ленты, информирование населения всеми возможными способами – все это делается для безопасности людей, но сами они не всегда бывают осторожны, – говорит Елена Куликова. – Взрослые должны не только присматривать за детьми, но и личным примером показывать, как следует себя вести. Понятно, что нельзя ходить по трубопроводам, прикасаться к горячим поверхностям, устраивать игры вблизи теплотрасс и тепловых камер. Также нельзя заходить за ограждения мест ремонтных работ – спускаться в котлован, стоять в зоне работающих механизмов.

Елена Олеговна предупреждает любителей селфи: желание сняться на необычном фоне может стоить здоровья – не заметишь, как сползешь в траншею, а там вода, трубы, высокое давление. Не нужно мешать энергетикам готовить город к зиме. Можно даже помочь: если вы увидели на улице выход из-под земли воды или пара – позвоните по телефону 8 (846) 279-65-00. И ни в коем случае не подходите к этому месту: безопасность человека – в первую очередь дело рук самого человека. Будьте здоровы!

«Как провести лето» (стихи Е. Куликовой)

Если очень захотелось на каникулах развлечься,

Впечатлений много разных перед школой накопить,

То тебе, конечно, нужно подойти к закрытой яме,

Ограждения нарушить, по откосу походить,

А потом упасть, споткнувшись, и удариться покрепче!

Вот тогда, попав в больницу, весь израненный и в гипсе

В конкурсе работ по теме: «Как вы проводили лето»

Ты, возможно, победишь.