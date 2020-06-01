2020-06-01T14:42:23+03:00
Здоровье

Рентген, МРТ и КТ: как самарцам не пропустить сложности со здоровьем

Какие варианты исследований сейчас актуальны, и где помогут узнать о своем здоровье больше
Кристина АДАЕВА
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Программа комплексного КТ-обследования Full BodyПрограмма комплексного КТ-обследования Full Body
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Человеческой тело, как и любой сложный механизм, нуждается в диагностике. Что помогает современным врачам вовремя выявить недуги и приступить к их устранению, разбирались вместе со специалистами многопрофильной клиники "Реавиз". Кстати, в клинике можно получить максимум информации о своем здоровье за один визит в отделение диагностики. Поможет в этом программа комплексного обследования Full Body. Много полезных рекомендаций от врачей клиники "Реавиз" в официальном инстаграме @clinica_reaviz

ИСТОЧНИК KP.RU

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