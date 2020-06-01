2020-06-01T13:48:30+03:00
Общество

"Пою и думаю - лишь бы интернет не упал": певицу из Сызрани позвали в ГИТИС

Валерия Лих успешно прошла онлайн-прослушивания и теперь предстанет перед жюри в Москве, чтобы получить шанс поступить в один из самых известных творческих вузов страны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Валерия Лих прошла предварительные прослушивания в ГИТИСВалерия Лих прошла предварительные прослушивания в ГИТИСФото: с личной страницы в соцсети.
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Сызранская студентка - исполнительница выступила на онлайн-прослушиваниях в ГИТИС и единственная из всей области получила приглашение на очный тур в Москву для поступления в известный творческий вуз. Валерия Лих призналась: после окончания музыкального училища сразу планировала поступать в ГИТИС, поэтому, когда услышала от преподавательницы про уникальный шанс, который предложил талантам Поволжья социальный проект МТС "Поколение М", не раздумывала ни минуты. Для представления на суд заслуженного деятеля искусств РФ Александра Бармака девушка выбрала три произведения: арию Дуни из оперы "Морозко", романс Брамса "Под дождем" и произведения Майбороды в народном стиле.

- Я, конечно, очень волновалась. Виртуальное прослушивание - это непросто. Я думала и о том, как спеть, и о том, чтобы не отключился интернет, и о то, какая будет картинка на экране. Теперь, когда узнала о результате, волнуюсь еще больше, - призналась девушка.

Из нескольких десятков участников маэстро отметил всего шесть человек, пригласив их на очное прослушивание в Москву. Единственной из нашего региона и оказалась сызранская студентка. Александр Бармак отметил, что у нее хорошие творческие данные и ей стоит развивать их дальше.

- У меня не всегда все получалось, бывало, что на конкурсах никаких мест не занимала. А здесь я получила подтверждение, что сделала правильный выбор. Я очень хочу поступить, успешно пройти через учебу и выступать на сцене, сделать именно артистическую, а не преподавательскую карьеру, - поделилась Валерия с журналистом КП-Самара своими планами.

Сейчас девушке нужно дождаться конца июня - именно тогда должны стартовать очные прослушивания в ГИТИС, на них нужно записаться и уже тогда использовать свой шанс на 100%. Валерия рассказала, что родители поддерживают ее в стремлении стать оперной певицей и оказаться на театральной сцене.

- Они говорят, что нужно делать то, что мне нравится. Я хочу верить, что все получится, и мое имя еще прозвучит на всю страну, - улыбается девушка.

- Онлайн-прослушивания в один из крупнейших театральных вузов страны – это качественно новый уровень творческих испытаний, и я рад, что наши участники выдерживают его с честью. Этой весной самарская школьница Алина Латыпова прошла предварительный отбор на актерский факультет ГИТИСа, теперь к ней присоединилась талантливая вокалистка из Сызрани Валерия Лих, и я желаю девушкам успеха на прослушиваниях в Москве, - рассказал и о других успехах самарцев в проекте директор МТС в Самарской области Александр Меламед. Напомним, что проект призван дать возможность творческой самореализации талантливым ребятам со всей страны. Они могут участвовать в активностях на сайте, получать оценку от известных наставников и делать первые шаги к своей мечте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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