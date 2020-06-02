Встречай «подкрепление»: новокуйбышевские дети получили новые книжки

Эта не первая совместная просветительская акция работников компании «Роснефть» и «Комсомольской правды». Вместе, загрузив в багажник коробки с самыми разными книжками и журналами, мы навестили маленьких новокуйбышевцев. В самоизоляции каждая новая книжка - на вес золота: старые давно читаны-перечитаны, а библиотеки и книжные магазины не работают. Да и дороговатое это, прямо скажем, удовольствие. Учитывая, что в последние месяцы доходы многих родителей сократились, книги стали для ребят вдвойне желанным подарком.

Временные трудности преодолимы

В социальной гостинице мамы живут со своими малышами как дома - готовят обеды и ужины, учат с ними уроки, читают книги. Но здесь они не один на один со своими бедами - государство помогает не только материально, но и морально: с ними работают психолог, социальный педагог, медицинский персонал.

- Социальная гостиница - одно из отделений нашего центра, где живут со своими детьми мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - говорит руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Поволжского округа Лариса Головкина. - Одинокие мамы, многодетные, оставшиеся без средств к существованию, - у нас можно жить, пока дела не пойдут на лад, до полугода. Здесь семь комнат, в которых обычно обитают 18 - 20 человек. Сейчас у нас карантин, поэтому в гостинице всего две семьи - новых пока не принимаем, а остальные разъехались.

У Марины трое детей мал мала меньше и свой дом в Березовом Гае Волжского района. Живи да радуйся, но есть одно «но» - дом в аварийном состоянии, а потому для малышей он, можно сказать, не пригоден. Пока все четверо живут в социальной гостинице, не нужно тратить и без того невеликие деньги пособий на продукты, одежду и коммунальные услуги. Средства Марина копит на ремонт.

- Пока гулять нельзя, читаем книжки, - улыбается Марина, держа на руках младшего Илюшу, который увлеченно рассматривает картинки в красочном переплете. - Иногда читаем вместе, иногда старшая дочка Карина читает младшим, пока я пеку разные тортики, булочки и пирожки. Вторая дочь, Диана, учит алфавит - чтобы не зависеть от мамы и сестры. В нашей семье любят сказки - большое спасибо за новую коллекцию!

«Бабуська, дедуська и ляба», - вступает в разговор малыш, намекая на свою любимую «Курочку Рябу». Что ж, у каждого из нас с детства есть своя любимая история. Возможно, теперь Илюша подружится и с новыми литературными героями, с которых он будет брать пример.

Появятся они и у сестричек Василисы и Ани. Девочки еще не ходят в школу, но старшая учится читать, а младшая с удовольствием листает картинки - многое из прочитанного мамой знает наизусть.

- Пока живем с дочками здесь, коплю деньги на газовый котел - сейчас в нашем доме нет отопления, поэтому жить там с детьми проблематично, - вздыхает их мама Роксана. - Но ничего: я верю, что все будет хорошо!

Детская библия, «МамаМания», «Как воспитывать детей», «Мой прекрасный ребенок» - не только дети получили интересные подарки, но и их мамочки. Что ни говори, а быть мамой тоже нужно учиться.

- День защиты детей мы отмечаем ежегодно, но не все ребятишки нуждаются в защите одинаково. Сиротам, детям-инвалидам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации помощь и поддержка особенно необходимы и важны, - считает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «НК НПЗ» Елена Шишкова. - Каждый из нас, взрослых, должен ежедневно, не только в эту дату, оберегать и радовать наше юное поколение, прививать им заботливое отношение друг к другу, умение радовать своих близких не только в праздничные дни, чаще совершать добрые поступки А самый хороший и добрый подарок - это по-прежнему книга. Любимые герои сопровождают нас всю жизнь, воспитывают нас, делают настоящими людьми. Приятно, что в этом наша политика совпадает с «комсомольской» - совместная акция проводится не первый год и, надеюсь, повторится еще много раз! Отмечу, что наша компания «Роснефть» ежегодно реализует масштабные социальные проекты, направленные на защиту детства и семейного благополучия. Кроме этого, НК НПЗ ежегодно оказывает благотворительную помощь различным детским учреждениям - образовательным, культурным, спортивным, помогая коллективам юных талантов развиваться. Подарки от завода получают ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ну, теперь почитаем!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скорее бы на сцену!

Еще одна партия книг отправилась в театр «Астрей». Это самый необычный театр Новокуйбышевска - в нем особенные дети ставят особенные спектакли. Конечно, для этого нужно встретиться, так что приходится ждать. А время до встречи пролетит быстрее, когда рядом есть бумажный друг.

- Мы стали театром не сразу - сначала это был «клуб по интересам» для семей с детьми-инвалидами, - рассказала председатель региональной общественной организации детей-инвалидов Самарской области «Астрей» и руководитель театра Лариса Леонова. - А потом стали ставить постановки, и так нам это понравилось, что с 2013 года наш театр был признан официально - он вошел в российский реестр особых театров. На сегодняшний день в нем творят 30 ребят с различными заболеваниями. Все они - творческие личности, и поэтому любят книги. Поскольку диагнозы разной сложности, читать самостоятельно могут не все. А вот слушать - с превеликим удовольствием!

Желание Лизы читать самой было так велико, что она этому научилась вопреки прогнозам врачей. Как и письму - к огромной радости мамы.

- У Лизы интерес к книгам проснулся не так давно, и это настоящее чудо, - рассказала Светлана - мама счастливо улыбающейся 15-летней девочки. - Пока магазины работали, мы часто ходили в книжный - причем Лиза выбирает серьезную литературу, познавательную. Мы очень рады таким подаркам!

Рады, что смогли помочь, и заводчане тоже. На Новокуйбышевском заводе масел и присадок уверены: если можешь помочь - помогай!

- В коллективном договоре нашего предприятия содержится много льгот и гарантий, направленных на поддержку материнства и детства, - рассказал начальник Управления по персоналу и социальным программам ООО «НЗМП» Юрий Антонов. - Но не только дети заводчан нуждаются в заботе - к сожалению, не всем мамам и папам повезло со стабильной работой. На Новый год, например, подарки получили, кроме детей сотрудников, ребята из особо нуждающихся семей. Завод масел и присадок реализует большую благотворительную программу - ежегодно более семи миллионов рублей перечисляет различным учреждениям образования, здравоохранения и культуры. Предприятие много лет шефствует над школами поселков Маяк и Липяги. Первоклашки школ №12 и №13 каждый год получают наборы канцтоваров от заводчан.

Кстати, «Комсомолка» тоже получила неожиданный подарок: юные театралы поздравили издание с 95-летием, которое мы отметили на днях, и преподнесли фонарь - чтобы удобнее было освещать жизнь Самарской губернии. Подарок символический, но полезный: да будет свет!