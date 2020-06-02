«Бузова — хорошая девчонка»: в «Дом-2» пришел самарский Макгрегор со стихами и фирменными вертушками

Надо пользоваться схожестью

1 июня на популярный телепроект «Дом-2» пришли новые участники. Среди них 28-летний Сергей Приходько из Самары, поразительно похожий на звезду UFC Конора Макгрегора. Двойник знаменитого ирландского бойца рассказал корреспонденту «Комсомолки», как попал на реалити-шоу во время пандемии коронавируса, и поделился впечатлениями от встречи с Ольгой Бузовой.

— Я давно занимаюсь рекламной деятельностью, являюсь актером студии «Поехали Production» и решил попытаться на ТВ попасть, — делится Сергей. — В начале мая в Instagram увидел рекламу, заполнил анкету, забыл про это все, а через неделю уже последовал ответ. Со мной вышли на связь.

Молодой человек отправил на кастинг свое промо-видео. В ролике он презентовал себя, не отказываясь, конечно, и от образа Конора. Схожесть заметили давно, и ей надо пользоваться. К слову, и сам Приходько занимается смешанными единоборствами уже два года.

Самарский Макгрегор пришел на "Дом-2".

— Мне позвонили, сказали, что все круто, и на следующий день после утверждения уже прислали билет на самолет. Попросили вещей взять на месяц вперед, потому что карантин, ничего не работает, никуда не выпустят, — продолжает наш собеседник. — Я взял отпуск и улетел в столицу.

Обрусевший Макгрегор

Сергея заселили в гостиницу и отправили в больницу — сдавать тест на коронавирус. На самоизоляции у себя в номере он ждал, когда придут результаты. Спортсмен оказался здоров, и вместе с другими дебютантами «Дома-2», которые, как внезапно выяснилось, тоже жили в этом отеле, его повезли на съемочную площадку, расположенную в черте города.

Сергея просили не уходить с проектаФото: принтскрин видео.

— Мы сначала долго сидели в гримерке, выходить нельзя, другие участники не должны нас видеть. Спустя время нас завели в комнату, мы сидели на диванчике вчетвером с Андреем Черкасовым и в наушник объясняли «старичкам», как нас представлять. Я читал, — говорит парень. — На лобное место я вышел «походкой Макгрегора», ведь было заявлено, что я на него похож. Все оценили. Показал вертушку, как настоящий боец. Прочитал стих Пушкина.

На презентации на следующий день Сергей Приходько снова бил с вертушки по груше и цитировал русских поэтов — в этот раз Есенина:

— Я стих учил за два часа до эфира, а тут еще удары отрабатывать пришлось, поэтому немного забыл концовку. Но сходством с Макгрегором очень зашло. Меня так и называли все Сергей «Макгрегор» Приходько, самарский, «обрусевший» Макгрегор...

Что касается симпатий, то волжанин сразу заявил: пришел ко всем свободным девушкам! Но в приветствии надо было кого-то выделить, поэтому Сергей назвал Ирину Науми — понравилась внешне.

Парень показал знаменитые бойцовские вертушкиФото: Предоставлено героем публикации

Приходько прожил на «Доме-2» неделю. Происходящее там его немало удивило:

— Действительно реалити, нет сценария. Все под одной крышей все время, никто не уходит. Выезжали мы только на съемки передачи «Бородина против Бузовой».

Бузова будет скучать

Встреча с популярными ведущими тоже стала для «самарского Макгрегора» откровением. В частности, Ольгу Бузову он представлял себе по-другому:

— На экране она мне не нравилась никогда. Но это такой персонаж. А в жизни Бузова — хорошая девчонка. Большой профессионал. Много работает.

Успел подружиться Сергей и с участниками. Впечатления от личного общения с ними совсем не такие, как когда наблюдаешь за этими ребятами на экране.

— Мы хорошо ладили с Никитой Уманским, Игорем Григорьевым, Игорем Смирновым. На самом деле, много интересных и простых ребят. Совсем не такие противные, как по телевизору, — подчеркивает самарец. — Есть и девочки, которые интриги строят и козни. На этом шоу и держится.

Всю эту неделю Макгрегора с берегов Волги можно будет наблюдать в «Доме-2», но не дольше. Сергей признался «КП-Самара», что принял решение уйти с проекта.

Дома самарского Макгрегора заждался верный пес ЗахарФото: Предоставлено героем публикации

— Так сложились обстоятельства. Дома меня ждет бультерьер Захар, с ним сестра сидела, но у нее работа. И мне надо возвращаться на работу — на нефтеперерабатывающий завод. Еще у меня ипотека. А там первый месяц не платят, испытательный срок. Поэтому я решил уйти. Игра не стоит свеч, — объясняет он свой поступок. — Меня не выгоняли с проекта. Все в голос просили: оставайся! Бузова сказала: «Жаль, что такие люди уходят, мы будем скучать». Только Влад Кадони огрызнулся: «Хочет, пускай уходит».

Впрочем, планов у Сергея много и без «Дома-2» — работать, получить второе высшее, заниматься фотографией и принять участие в соревнованиях по ММА. Приходько признается, что хотел бы подраться в октагоне YouTube-проекта «Битва за хайп». По мнению редакции samara.kp.ru, соперником мог бы стать, например, Руслан Беценаев — еще один «Конор» из Самары.

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