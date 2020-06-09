2020-06-09T17:21:25+03:00
Здоровье

Клещи кусают, ноги не держат: как уберечь свое здоровье от травм летом и кто поможет вовремя

В тонкостях «правильного» падения и вариантах оказания первой помощи разбирались вместе со специалистами травматологического отделения многопрофильной клиники «Реавиз»
Кристина АДАЕВА
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Берегите себя!Берегите себя!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Лето – время, когда даже самого ленивого человека тянет к активному образу жизни. Велосипеды, ролики и скейтборды внезапно становятся частью повседневной жизни. А еще к ним добавляются походы, пикники и активная работа на даче. Хочется всего сразу и как можно больше, пока солнце, жара, отпуск!..

Увы, даже это благословенное время иногда омрачается разными досадными неожиданностями: укусами клещей, травмами при падении, ожогами и порезами... Как перестраховаться, чтобы не испортить себе отдых и куда бежать, если экстренная помощь все же понадобилась, разбираемся вместе со специалистами травматологического отделения многопрофильной клиники «Реавиз».

Напомним, одно из подразделений клиники – травмпункт «Реавиз» принимает пострадавших круглосуточно по адресу: ул. Советской Армии, 243. Есть возможность дальнейшего лечения и реабилитации в стационаре и амбулаторно.

Телефон для экстренной связи 8 (846) 321-02-03. Много полезных советов от врачей клиники «Реавиз» в официальном инстаграме @clinica_reaviz

ИСТОЧНИК KP.RU

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