“Они заплатили своими жизнями за то, чтобы мы не познали войны”

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Великая Отечественная Война разлучила миллионы семей и о многих погибших на фронте не осталось практически никакой информации, кроме строчки в Миллионы ушли на фронт

Дедушка Дмитрия Алексеева, Георгий Епифанович Алексеев, командир отдельного ремонтного восстановительного батальона 218 стрелковой дивизии пропал без вести в мае 1942 года. О Георгии Алексееве остались только воспоминания родных, да несколько записей в архиве.

Георгий Алексеев (сверху по центру)

Дедушка, Георгий Епифанович, служил в Монголии под началом Жукова. В сентябре 1941 года началась его война с немцами. Их подразделение было практически разгромлено в боях под Луганском, но за героическое сопротивление врагу и отвагу он был представлен к ордену “Красной звезды”.

Из архивных документов:

«Тов. Алексеев за период боев против Германского фашизма с 31 августа по 30 сентября 1941 года показал себя преданным родине, делу партии Ленина – Сталина.

Тов. Алексеев, как помощник командира полка по технической части обеспечил бесперебойную работу транспорта, который сыграл большую роль в подвозке боеприпасов, не допускал случаев перебоя с горючим.

Под его непосредственным руководством машины, выходящие из строя, быстро восстанавливались, в срок и качественно производился ремонт автомашин и тракторов.

Т. Алексеев своей упорной работой в любых трудных условиях обеспечивал полк запасными частями.

За преданность и упорную работу тов. Алексеев представляется к правительственной награде орденом «Красная Звезда»».

Еще одной наградой стала медаль «За боевые заслуги», правда в каком бою и при каких обстоятельствах – осталось неизвестным. Капитан Алексеев Георгий Епифанович – командир отдельного ремонтного восстановительного батальона 218 стрелковой дивизии пропал без вести в мае 1942 года.

Не осталось практически никаких данных. После войны приезжал его сослуживец и рассказал, что они остались втроем от всего подразделения. Они обмотали его знаменем полка и отправили к своим, а сами, мой дедушка и его товарищ, остались прикрывать. Больше о дедушке ничего неизвестно.

Брат Капитана Георгия Алексеева, Иван Епифанович Алексеев, в 1933 году окончил с отличием 1-е Киевское артиллерийское училище, в котором остался служить командиром учебного взвода. В 1935 году был направлен на курсы усовершенствования командного состава в Ленинградское бронетанковое училище. После окончания командовал танковым взводом, затем ротой в составе 2-го танкового батальона 21-й механизированной бригады Белорусского военного округа. С 29 марта 1941 года капитан И. Е. Алексеев — командир батальона тяжёлых танков 72-го танкового полка 36-й танковой дивизии 17-го механизированного корпуса. На этой должности он и встретил начало войны.

Иван Алексеев

Участвовал в боях в районе города Барановичи, в боях по выходу из окружения в Белоруссии, в Смоленском сражении, в том числе в освобождении города Ельня, в битве под Москвой, в освобождении городов Яхрома, Клин и Высоковск — в 1941 году. В боях в районе Демянского выступа, на реках Ловать, Редья к востоку от города Старая Русса и за город Холм — в 1942.

Острогожско-Россошанская наступательная операция, а именно освобождение города Россошь Воронежской области в 1943 для Ивана Алексеева стала роковой.

В январе 1943 года 106-я танковая бригада под командованием гвардии полковника Алексеева прорвала оборону врага в районе города Россошь, за ночь прошла 70 километров по тылам противника, освободила десятки населённых пунктов, в том числе железнодорожную станцию Россошь, захватила вражеский эшелон.

О последнем бое Ивана Алексеева осталась заметка в полковой газете:

«Во время наступления танковая часть вырвалась далеко вперед и оказалась в тылу врага. В распоряжении командира осталось всего 20 танков. Пехота отстала. Остановиться и ждать подхода главных сил? Нет, полковник Алексеев принял иное решение. Вооружив и посадив на машины освобожденных в совхозе … военнопленных, танкисты начали ночной марш.

На рассвете 15 января Россошь была разбужена лязгом гусениц и выстрелами танковых пушек. По улицам громыхали краснозвездные «тридцатьчетверки», уничтожая панически мечущихся фашистов. Силы противника превосходили силы советских танкистов. Но внезапность, бесстрашие, дерзкий прорыв вызвали растерянность гитлеровцев, стоявших в Россоши.

Алексеев опытный командир – танкист, понимал: не успеть воспользоваться смятением в стане врага – значит погибнуть.

Полковник наклонился к радисту.

- Передавайте: Сачко атаковать аэродром.Комбату 305 выдвинуться в район станции… Действовать молниеносно.

…Бой продолжался. Он длился день, ночь и еще день. К исходу вторых суток танки Алексеева израсходовали почти весь запас горючего и боеприпасов.

Наступил тот критический момент боя, когда в атаку идет сам командир, собрав остаток всех своих сил. Машина Алексеева первой достигла железнодорожных путей, и тут же в нее угодил вражеский снаряд. Обугленное тело полковника вытащили из горящей машины и положили на землю. А танки, выполняя приказ погибшего командира, шли вперед. Эшелоны гитлеровцев так и остались на станции: танкисты, захватив ее, удержались там до прихода главных сил. И как-то сразу утихла канонада: бой кончился.

Полковник Иван Епифанович Алексеев погиб в бою 15 января 1943 года в районе железнодорожной станции города Россошь в Воронежской области.

Заметка про Ивана Алексеева в газете

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство полковнику Алексееву Ивану Епифановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Похоронен в городе Россошь. Его именем названа одна из улиц в городе, а в белорусском Полоцке школа № 12 носит его имя.

Они совершали свой подвиг и во время войны и после нее. Братья Алексеевы, Иван и Григорий, не вернулись с фронта, защищая свою страну, а значит, своих близких. И им, как и миллионам положивших свои жизни на этой войне, это удалось. И хотя о многих из них остались лишь строчки в архивах, память о них навсегда останется с нами. Потому что забыть эту войну невозможно.