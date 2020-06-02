В Самаре инструктор, из-за которого дети покалечились на аттракционах, отделался штрафом

В Самаре суд освободил от уголовной ответственности инструктора аквапарка «Виктория», где осенью прошлого года пострадали три ребенка. Из зарплаты Дмитрия Коблицкого его работодатель вычел компенсации для семей покалеченных детей, а суд в дополнение ко всему назначил ему еще и штраф. Как так произошло, разбирались корреспонденты «КП-Самара»,

Горка-терка и решетка-колодка

Напомним, первое ЧП в аквапарке «Виктория» датируется 21 сентября 2019 года – первоклашка Даниэль с родственниками поехал отмечать день рождения кузины. Съехал горки и распорол себе ногу – мальчик заверил всех, что ему не больно, ногу замотали какой-то тряпкой, и дети продолжили бултыхаться в воде. Вечером того же дня мальчику наложили с десяток швов на так называемое ахиллово сухожилие.

Несмотря на ЧП в аквапарке все осталось, как было, и вскоре там случилось еще 2 инцидента. Сначала 19 октября 8-летний Денис скатился с той же горки и поранил ногу в том же месте, что и Даниэль. А после – 30 октября маленькая Виталина, переходя от одного бассейна к другому, провалилась пальчиком ноги в решетку для слива воды. Итог – перелом, кровоточащая рана, сильный испуг

Все эти истории объединяет тотальное молчание: до того, как о трех ЧП написали корреспонденты «Комсомолки» перед родителями детей никто даже не извинился. После публикаций в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей», а сам аквапарк все же закрыли – проверки Гостехнадзора и Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения: аттракционы работали без необходимой документации, их никто не проверял, а вода в бассейнах была излишне хлорированная.

Два мальчика распороли ноги на одном и том же аттракционеФото: Из личного архива героя публикации

Виноват инструктор?

До суда дело дошло в марте 2020 года. К тому моменту стало известно, что аквапарк «Виктория» с апреля 2020 года у компании «Виктор и Ко» арендовала небольшая фирма под названием «Флер».

Под суд, как ни странно, отдали не руководство конторы, а Дмитрия Коблицкого, который с апреля 2016 года числился в организации старшим инструктором контрольно-спасательной службы.

- В силу занимаемой должности он должен был проверять инвентарь, бассейны и аттракционы в сухом и мокром виде и отвечать за соблюдение всех норм и правил, - объяснили свою позицию следователи. – Вместо этого после первого и последующих ЧП он продолжил пускать посетителей и на водную горку под названием «Осьминожка», где пострадали первые два ребенка, и к волновому бассейну, где произошел последний инцидент.

В результате в 2020 году именно Коблицкого отдали под суд по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Компенсации, штрафы и никакой ответственности

Из-за пандемии коронавируса судебные разбирательства отложили, а в мае дело приняло неожиданный оборот: следователь просил прекратить уголовное дело и отпустить подсудимого, назначив ему штраф. Прокуратура Кировского района Самары это ходатайство поддержала, и суд его удовлетворил.

Дмитрий Коблицкий был согласен с предъявленным ему обвинением, перед родителями пострадавших малышей извинился. У него самого дома растут двое детей: младшему – 2,5 годика, старшему 9 лет, так что он, мол, понимает негодование их родителей.

Интересно, что семьям ООО «Флер» выплатило по 50 тысяч рублей, деньги, разумеется, удержали из зарплаты инструктора.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Коблицкого и назначил ему судебный штраф в размере 40 тысяч рублей в доход государства, который он обязан выплатить до 5 июня.

Приговор никем не оспаривался, но родители Даниэля подали на ООО «Флер» гражданский иск, так как считают выплаченную им компенсацию недостаточной.

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