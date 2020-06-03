2020-06-03T10:49:59+03:00
Общество

День города Тольятти в 2020 году: какого числа, полная программа онлайн-мероприятий

Рассказываем, какого числа пройдет День города Тольятти в 2020 году, какой будет программа мероприятий онлайн
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти в этом году день города отпразднуют онлайнВ Тольятти в этом году день города отпразднуют онлайн
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День города Тольятти в 2020 году отметят в первое воскресенье июня, это уже стало традицией. Жители автограда переживали, будет ли проходить праздник в этом году, но власти ответили на этот вопрос положительно.

В городе решили, какого числа проводить основные празднования. 7 июня состоится главная часть праздничных онлайн-мероприятий, но интересные квесты и мастер-классы представят и всю предыдущую неделю. К сожалению, никаких праздничных мероприятий на улицах города не планируется, ведь в регионе продолжает действовать режим самоизоляции и массовые собрания запрещены. Но и без Дня города тольяттинцев не оставят - мэрия подготовила богатый список виртуальных мероприятий к этой дате. Расскажем о самых основных из них.

Конкурсы и мастер-классы ко Дню города Тольятти - 2020

6-7 июня, Мастер-классы, Виртуальный концерт "Город.Лето.Детство" в группе https://vk.com/planeta_tlt

7 июня, 12:00, Мастер-класс "Сувенир Тольятти" https://vk.com/dialog_tlt

27 мая - 7 июня, Флешмоб "Я люблю Тольятти", конкурс "Мой Тольятти" https://vk.com/dmoshans

7 июня, 12.00 мастер-класс "Волшебная точка", "Звездочки счастья" https://vk.com/sveter_tlt

Концерты ко Дню города Тольятти в 2020 году

7 июня, 12:00

Концерт "Россия - это я". коллективы Комсомольского района Тольятти. Где: ВКонтакте

7 июня, 14:00

Концерт "Время лучшего города", коллективы ДК Русич. Где: ВКонтакте

7 июня, 18:00

Концерт "Чудесный счастливый город". Видеозаписи из Парка Победы

7 июня, 20:00

Тольятти - город молодых. Концертная программа с участием певицы Анисы и кавер-группы Courage Style. Где: ВКонтакте

7 июня, 21:00

Антология блюза. Концертная программа Владимира Аветисяна и D Black Blues Orchestra. Где: ВКонтакте

Программа Дня города Тольятти в 2020 году. Музеи

Парковый комплексе истории и техники им. Сахарова

12.00, 7 июня Видеотрансляция выставки "Ретроавтомобили ВАЗ".

Где: официальный сайт, социальные сети ВКонтакте

Тольяттинский художественный музей

7 июня, целый день: Виртуальная экскурсия История АВТОВАЗа и Автограда в произведениях искусства. Где: соцсети

7 июня, целый день: Виртуальная лекция АВТОВАЗ и Автоград - начало большого пути. Где: соцсети

Краеведческий музей

7 июня 11.00, 16.00

Видеотрансляция мультфильмов "Основание города" в рамках музейного проекта "Мультиварка"

7 июня, 13.00 Видеоэкскурсия "Здесь будет город заложен"

Театральные постановки на День города в Тольятти - 2020

7 июня, 14:00

Видеотрансляция клипа "Это мой город!", драматический театр "Колесо"

Официальные соцсети театра, канал Ютуб

7 июня, 18.00

Видеотрансляция спектакля "Колеса" по пьесе А.Батуриной

Официальные соцсети театра, канал Ютуб

7 июня, 8:00

Поздравление от актеров ТЮЗ "Дилижанс"

Онлайн в соцсетях театра

7 июня, 11:00

Онлайн-трансляция спектакля "Сказка об Иване - крестьянском сыне"

Онлайн в соцсетях театра

7 июня, 12:00

Концертная программа "Тольятти, куклы с вами"

Онлайн в соцсетях театра

7 июня, 19:00

Видеотрансляция спектакля "Тетки"

Трансляция в социальной сети театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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