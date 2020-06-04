«Боимся за свою судьбу»: жители дома на Самарской, который хотели признать аварийным, бросились оформлять страховки

«Мы не расслабились»

Жители дома на ул.Самарской, 192-194, который мэрия хотела признать аварийным вопреки желанию горожан, опасаются за свою судьбу и оформляют страховки. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали активисты инициативной группы по защите дома.

- Мы сейчас всем домом подписываем договор страхования – от пожаров и других ЧП, защищаем свою собственность,- рассказала жительница дома Юлия Быкова. – Дальше разработали целый план действий, в их числе - приватизация земли под домом. Мы уверены, что решение межведомственной комиссии было вынужденным, дом не стали признавать аварийным только из-за широкого общественного резонанса. Мы опасаемся, что те, кто был заинтересован в расселении и сносе нашего дома, так просто не сдадутся и не простят нам такое положение вещей. Поэтому мы не расслабились – совсем наоборот, готовимся к дальнейшей борьбе.

Напомним, крепкий четырехэтажный кирпичный дом в самом центре Самары, в 10 минутах ходьбы от набережной городские власти неожиданно решили признать аварийным и даже вынесли этот вопрос на заседание районной межведомственной комиссии. Жильцы удивились – дом крепкий, в 1985 году здесь был основательный капремонт, многим банки спокойно выдали на эти квартиры ипотеку. Некоторые заподозрили в такой постановке вопроса интерес застройщика, который возводит новенькие многоэтажки буквально во дворе дома.

На заседании комиссии 21 мая стало известно – запрос на признание аварийным подал городской департамент имущества. Имел на то полное право – одна из квартир в доме – муниципальная, то есть в собственности города. Однако выяснилось, что техническая экспертиза дома была проведена с нарушениями. Например, полное обследование здания смогли провести всего два человека за один день. А описание его состояния не соответствовало действительности – в частности, в нем упоминались «ветхие деревянные сгнившие окна», хотя в реальности практически у всех жильцов давно стоят пластиковые. В результате комиссия согласилась, что оснований для признания здания аварийным нет, а глава Ленинского района Елена Бондаренко заверила, что в доме будет проведен капремонт.

Размежуют и оформят

Но поводы для беспокойства у жителей остались. Выяснилось, что весь квартал, в том числе участок, на котором находится дом – в аренде у застройщика. В публичной кадастровой карте указано, что квартал в границах ул.Галактионовской, Чкалова, Маяковского и Самарской предназначен «под проектирование и строительство первой очереди - трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией».

- Еще в 2005 году город сдал в аренду ООО "Стройград" квартал Галактионовская - Чкалова - Самарская - Маяковская. Причем полностью застроенный (на тот момент) квартал официально арендован для строительства - как пустырь, - пишет в соцсети житель дома Андрей Морозов

Сейчас жители намерены приватизировать эту землю и даже наняли адвоката. В то же время городские власти озаботились подготовкой проекта межевания этого квартала – соответствующее разрешение департаменту строительства опубликовано на сайте горадминистрации. Официальная позиция: межевание и установление границ участка необходимо, чтобы помочь жителям оформить землю под домом. Но жильцы дома на всякий случай готовятся к долгой борьбе и пока не спешат выбрасывать плакаты с протестами, которыми украшали свои балконы.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий

КСТАТИ

Таких домов - много

По муниципальному контракту от 21 октября 2019 года ООО «Европроект», предоставившая сомнительное техническое заключение о состоянии дома на ул.Самарской, 192-194, должна была провести обследование еще 25 домов на предмет их аварийности. Сумма контракта составила 242,7 тысяч рублей. Кроме дома на ул.Самарской в этот список вошли здания по следующим адресам: ул. Арцыбушевская, д. 10, литеры А и Г, поселок Мехзавод, квартал 10, д. 2, ул. Ленинская, д. 267 (литера внутренняя А), ул. Ярмарочная, д. 43 и д.13 (литера Б), Стационарный переулок, д. 25, Тупой переулок, д. 25, ул. Металлистов, д.48, ул. Галактионовская, д. 183, литера Б, ул. Загорская, д. 7, ул. Самарская, д. 235 (литера внутренняя Б), ул.Советская, д. 66, ул.Садовая, д. 5, литера СС1, ул. Мало-Урицкая, д. 15/46, ул.Чапаевская, д.138 (литеры А,Б и В), ул.Ст.Разина, д.73 (литера А), ул.Силаева, д.110, а также ст.Царевщина, дома №№ 1, 2, 3, 4 и 5.

Сама компания зарегистрирована в Нижегородской области, ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

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