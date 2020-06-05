«Все горит, а рядом ходят люди и спрашивают, чья земля»: погорельцы из Запанского до сих пор не знают правды о пожаре

Со дня крупного пожара в поселке Шмидта (он же – поселок Запанской) прошел ровно месяц. Журналисты «КП-Самара» связалась с хозяевами сгоревших домов, а также с надзорными ведомствами и попросили тех и других рассказать, что удалось выяснить за это время и какие впереди маячат перспективы.

Неужели поджог?

- Документы нам восстановили, а толку-то? Дома нет, денег и перспектив - тоже, - тяжело вздыхают погорельцы, почти все до сих пор живут у друзей.

5 мая несколько семей лишились абсолютно всего, что у них было, и оказались на улице кто в тапочках, а кто и вовсе в одном полотенце. Напомним, в жилом секторе на ул.Пестеля полыхнуло около 5 вечера. Огонь быстро охватил ветхие деревянные домишки и стал пожирать все вокруг.

- Мама мне рассказывала: у соседей вся стена загорелась сразу, мы ее начали тушить, но даже сбить пламя не могли, как будто там бензином облито было, - вспоминает Елена Клюкина, которая когда-то жила в доме №29.

Огонь полностью уничтожил 4 жилых дома и спалил кухню-пристрой у пятогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам женщины, соседи ей рассказывали: во время суматохи в толпе людей ходили незнакомцы – мужчина и женщина – ходили и осторожно спрашивали: не знаете ли, кому земля под домами принадлежит?

Поселок Запанской, конечно, не Старая Самара, где земля на вес золота, но как иначе объяснить все произошедшее?

Официальная версия

В МЧС говорят: о поджоге и бензине речи не идет. После ЧП на место выезжали эксперты-пожаротехники, они все внимательно осмотрели, поговорили с жителями и теми, кто тушил возгорание, потом специалисты провели пожарно-техническую судебную экспертизу.

- Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в областном МЧС. – Виновное лицо пока не установлено, принято предварительное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, с начала года в Самаре произошли уже 803 пожара, в прошлом году к концу мая таких ЧП было гораздо больше – 1040. Чаще всего виной всему становится как раз неосторожное обращение с огнем, на втором месте среди причин возгораний – неполадки с электропроводкой.

Эксперты считают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается собственно поджогов, то в 2020 году эксперты подтвердили 34 таких факта, в 2019 году их было в 3 раза больше. По данным областного МЧС, из-за поджогов в Самаре к началу июня 2019 года было зарегистрировано 107 пожаров. Их расследованием занимаются уже другие ведомства - все полученные данные спасатели и пожаротехники передают в полицию и Следственный комитет, которые и должны искать виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

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