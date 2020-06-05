ПАО «КуйбышевАзот» стал одним из победителей конкурса «ЭкоЛидер – 2019»

В числе призеров «ЭкоЛидера» по традиции - муниципалитеты, общественные организации, образовательные учреждения и, конечно, промышленные гиганты, преуспевшие в деле охраны окружающей среды.

Новое достижение

Одно из ведущих предприятий российской химической промышленности продолжает развиваться, снижая при этом воздействие на окружающую среду. И эта работа не осталась незамеченной: в прошлом году тольяттинское предприятие получило награду в номинации «За экологическую ответственность» в XV Всероссийском конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России. И вот новое достижение. ПАО «КуйбышевАзот» - обладатель диплома I степени конкурса «ЭкоЛидер – 2019» в номинации «Промышленный гигант». Победа залуженная: ведь в каждом проекте, который реализуется на «КуйбышевАзоте», учитывается экологическая составляющая. Более того, сохранение и защита окружающей среды, уменьшение техногенной нагрузки на нее и снижение потребления ресурсов – один из главных элементов стратегии развития предприятия. Экологическим проектам и природоохранным мероприятиям уделяется особое внимание. На производственной площадке ежегодно реализуется целый комплекс работ по модернизации действующего оборудования и строительству нового. Только за последние пять лет на эти цели было направлено порядка 50 млрд рублей. И работа в этом направлении продолжается. Капитальные затраты компании на природоохранные мероприятия по итогам работы в 2019 году составили 1,4 млрд рублей. Текущие затраты – 1,9 млрд рублей.

Капитальные затраты компании на природоохранные мероприятия по итогам 2019 года - 1,4 миллиарда рублей. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Волга должна быть чистой

Ответственное отношение предприятия к охране окружающей среды оценено экспертным сообществом. «КуйбышевАзот» был признан одним из лидеров «Рейтинга устойчивого развития - 100», составленного журналом «Эксперт». Среди 100 лучших российских компаний химический гигант занимает 18 место. Кроме того, предприятие – многолетний лидер рейтинга «Интерфакс-ЭРА» по прозрачности в химической промышленности РФ. В 2019 году при увеличении объемов производимой продукции на 1,6% выбросы уменьшились на 10% и составили 35% от разрешенного. Образование отходов сократилось в 2,3 раза, потребление речной воды на 4,6 %.

За счет собственных средств предприятие строит очистные сооружения ливневого стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Этот проект входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Стоимость проекта – 1,1 млрд рублей.

- Несмотря на сложные экономически условия предприятие продолжает реализовывать целый ряд экологических проектов. Строительство очистных сооружений – один из самых масштабных и стратегически важных из них. Решение экологических проблем Волжского бассейна уже давно вышло на правительственный уровень, и наш проект вошел в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология»., - говорит заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович.

Реализация проекта стартовала в 2015 году. Завершить его планируется в 2021-2022 годах. Общая площадь очистных сооружений оставит 12,3 га, производительность – 48 000 м3 в сутки или 2 000 кубических метров в час. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию, очистные сооружения смогут производить очистку ливневых стоков в два этапа. Сначала при помощи механического метода, когда предусматривается удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ по принципу контактной коагуляции. Затем - биологическая очистка, которая исключит попадание в Волгу в том числе химических веществ, которые являются причиной активного цветения волжской воды в летний период.

Таким образом, Тольятти станет первым из городов Самарской области, где будут производиться очистка ливневых стоков.

За счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот» строит очистные сооружения. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Работа на опережение

Немало экологических проектов реализованы непосредственно на производственной площадке ПАО «КуйбышевАзот». В 2019 голу внедрена система двойного орошения на абсорбционных колоннах на производстве азотной кислоты для снижения выбросов в атмосферный воздух, сокращение выбросов с хранилищ азотной кислоты, оптимизация параметров подачи аммиака на каталитическую очистку. Обеспечена бесперебойная работа узла кислотного улавливателя на производстве карбамида.

В рамках выполнения программы по увеличению выпуска минеральных удобрений и снижения воздействия на окружающую среду реализован проект по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 130 тыс. т в год (УКЛ-2) и продолжается строительство высокопроизводительной башни грануляции аммиачной селитры вместо двух действующих. Общая стоимость этих двух проектов – 4,5 млрд рублей.

На предприятии начата работа над программой установки систем автоматического контроля – САК - на источниках выбросов, даже несмотря на то, что «КуйбышевАзот» не входит в перечень 300 промышленных предприятий, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Эти 300 предприятий к 2024 году должны в обязательном порядке установить САК, но «КуйбышевАзот» работает на опережение.

На предприятии продолжается работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов, реализуется программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива.

Предприятие приняло участие в финансировании мобильной экологической лаборатории и исследований атмосферного воздуха в Тольятти. Немаловажно, что «КуйбышевАзот» единоразово оплатил свой взнос, чтобы в условиях нехватки средств, город смогу внести аванс на приобретение лаборатории.

На производственной площадке ежегодно реализуется целый комплекс работ по модернизации действующего оборудования и строительству нового. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Меньше свалок, больше лесов

Сотрудники предприятия на регулярной основе участвуют в очистке городских территорий, уборке несанкционированных свалок. В 2019 году силами завода было ликвидировано несколько несанкционированных свалок на территории площадью более 4 гектаров. Было вывезено более 400 тонн мусора и твердых бытовых отходов. Даже в этом году, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, молодежь предприятия вышла на традиционный субботник в Портовом поселке на берегу Волги, который прошел с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В активе «КуйбышевАзота» – 37 гектаров посаженного леса, за которым осуществляется ежегодный уход. В этом году планируется высадить еще 4 гектара леса.

Сотрудники предприятия на регулярной основе участвуют в очистке городских территорий, уборке несанкционированных свалок. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

НАША СПРАВКА

За последние 10 лет объем товарной продукции на ПАО «КуйбышевАзот» вырос в 2,4 раза. При этом потребление электроэнергии и воды на тонну продукции сокращено в 1,9 раза, теплоэнергии - в 1,7 раза, удельные выбросы - в 2 раза, стоки – в 1,2 раза. Расходные нормы по газу и бензолу уменьшены на 15%. В 2019 году по сравнению с 2018 г. при увеличении объемов товарной продукции на 1,6% выбросы в атмосферу уменьшились на 10% и составили 35% от разрешенного, образование отходов сократилось в 2,3 раза, потребление речной воды на 4,6 %.