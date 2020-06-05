Беременность и роды во время пандемии: как в Самаре заботятся о будущих мамах

Сейчас всех будущих мам волнует вопрос: «В каком медицинском учреждении могут обеспечить максимальную безопасность и комфорт во время родов?». И эти переживания понятны. Вокруг по-прежнему свирепствует опасный вирус.

Поэтому в родильном отделении Клинического госпиталя ИДК заботятся о своих пациентах и предлагают максимально безопасные условия.

Безопасность начинается со входа

Во-первых, будущие мамы поступают в госпиталь через отдельный вход. Не зависимо от того в палату патологии или в родзал прибыла женщина. Через этот вход, кроме будущих мам, никто не проходит. Даже те пациенты, что приехали на обследования.

Во-вторых, из приемного отделения в родовую едет отдельный лифт. Кстати, этот лифт предназначен только для будущих мам. Кроме родовой он больше никуда не идет.

Комфорт для каждой

В Клиническом госпитале ИДК роды проходят в индивидуальной родовой, ведь других здесь просто нет. После первой встречи со своим малышом, мама отправляется в индивидуальную палату послеродового пребывания для максимального комфорта и уединения.

Новорожденные обеспечены индивидуальными боксами. Когда мама захочет отдохнуть и набраться сил, ее маленькое сокровище будет в безопасности под присмотром медицинского персонала.

Фото: Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Индивидуальная вентиляция и внимательный персонал

Врачи и медсестры Клинического госпиталя ИДК соблюдают все меры предосторожности. Их прекрасные лица спрятаны под масками, но добрые и внимательные глаза всегда открыты пациентам.

Кроме того, во всех помещениях класса А подается стерильный воздух, что обеспечивает самую высокую безопасность. Но это не отменяет регулярной обработки всего отделения. Именно регулярная обработка не позволяет микробам задерживаться на поверхностях.

Фото: Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Папу пустят, но после тестирования

Разделить счастье появления на свет малыша может и папа новорожденного. Но для этого ему необходимо сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат.

Госпиталь не принимает пациентов с признаками ОРВИ, а также больных коронавирусной инфекцией и не занимается диагностикой данного заболевания.

В состав клиники входят:

Специалисты Госпиталя обеспечат высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам на всех этапах беременности, в родах и послеродовом периоде.

Фото: Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

В чем преимущества Клинического госпиталя ИДК?

Среди преимуществ Госпиталя можно выделить четыре самых важных:

Индивидуальный подход. Выбирая тактику ведения родов, врачи Клинического госпиталя ИДК учитывают все нюансы течения беременности и физиологические особенности женщины.

Комфортные условия. Здесь действительно прислушиваются к женщине и стараются по возможности учесть все ее пожелания, поскольку психологический комфорт — один из важнейших факторов благополучных родов.

Технологическое превосходство. Оборудование экспертного класса, боксы для выхаживания недоношенных малышей, круглосуточный режим обследований, система мониторинга состояния матери и ребенка - условия, которые позволяют сделать роды в Клиническом госпитале ИДК еще более безопасными.

Доступность. Госпиталь работает без выходных и праздников 365 дней в году и 24 часа в сутки. Здесь в любое время рад новым пациентам.

Контракт можно заключить с 32 недели одноплодной или многоплодной беременности с возможностью выбрать любого акушера-гинеколога из трех предложенных групп.

Кстати, сейчас для будущих мам действует система скидок:

15% - для всех беременных, которые не стояли на учете в клиниках «Мать и дитя-ИДК».

25% - для всех беременных, стоящих на учете в сети клиник «Мать и дитя-ИДК».

27%: для всех беременных, кто встал на учет до 12 недель беременности.

Фото: Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

«Мать и дитя-ИДК» - ваш бесценный вклад в здоровье всей семьи!

Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Адрес: г. Самара, Волжское шоссе 70

Телефон: 8 800 600 90 06

samara.mamadeti.ru

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