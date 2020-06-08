Жительница Тольятти полгода ищет отца, чтобы вылечиться от непонятной болезни

Настоящая «мыльная опера», достойная бразильских сериалов, развернулась в Тольятти. Когда у жительницы города Екатерины Калашниковой начались проблемы со здоровьем, врач намекнула – виновата наследственность. Но как только Екатерина начала копаться в родословной, выяснилась удивительная правда – оказывается, она три десятка лет жила в приемной семье.

«Врач сказал, что проблема в наследственности»

- В 29 лет у меня начались проблемы со здоровьем, мне начали ставить диагнозы, которые для этого возраста не нормальны, - рассказала Екатерина журналисту «КП-Самара». - Артроз коленных суставов, остеоартроз, спондилоартроз поясничного отдела позвоночника – невролог сказала мне, что для моего возраста это не нормально, и что это видимо наследственное. Она порекомендовала побольше узнать о аналогичных заболеваниях у родственников – чтобы понять, почему это началось у меня в таком возрасте, скорректировать лечение и спрогнозировать развитие заболевания.

Екатерина кинулась расспрашивать родных про их заболевания – кого напрямую, кого исподволь. Но ничего даже приблизительно похожего на свою болезнь не нашла. Более того – заметила, что некоторые реагируют на расспросы как-то странно. У тольяттинки зародились смутные подозрения – такое ли уж тесное родство связывает ее с этими людьми? Наконец она решилась поговорить с матерью.

- Она рассказала мне, что я действительно приемный ребенок – меня удочерили, когда мне едва исполнилось полгода, - рассказала Екатерина. – Я к этой новости отнеслась спокойно, моя мамочка не перестала быть моей любимой мамой. Но поняла, что ради своего здоровья должна найти биологических родителей.

«А если бы у меня возник роман с родным братом?»

Поиски не были простыми. С помощью работников ЗАГСа Екатерине наконец удалось отыскать биологическую мать. Выяснилось, что они не только живут в одном городе, но их жизненные пути уже пересекались - Екатерина даже училась вместе с родными братьями!

- Да меня вдруг дошла еще одна причина, почему нужно точно выяснить, где находятся мои родственники. А вдруг бы у меня завязался роман с собственным братом? Я поняла, что нужно обязательно найти отца, узнать всю кровную родню, чтобы мои дети их так же однажды не встретили, - говорит Екатерина. – Но данным об отце оказалось крайне мало. Биологическая мама так и не сознается, она пьющая, тяжелый очень человек. А в записи акта о рождении указан Владимир Александрович, больше никаких данных.

Екатерина Калашникова ищет биологического отца уже более полугода, но пока безрезультатно. Она разместила в соцсетях фото и всю скудную информацию, которая ей известна о родителе.

- Его зовут Владимир Александрович, год рождения скорее всего 1967-й, хотя и отчество, и возраст могут быть другими. Жил в Тольятти в 7 квартале, возможно на ул.Степана Разина 42, либо 52, либо 56. В 1988 году он уехал куда-то на север, вернулся или нет - неизвестно. Может быть, ваши родители, которые жили в те годы в 7 квартале Тольятти, узнают его? Буду благодарна за любую информацию.

Екатерина признается – она понимает, что без фамилии шансы найти родителя невелики, но не теряет надежды на чудо. За все это время на ее объявления откликнулся только один парень, заявивший, что мужчина на фото похож на его дядю. Однако потом родственники этого молодого человека эту информацию опровергли.

Екатерина будет признательна за любую информацию об отце. Если вы узнали человека на фото –звоните 8 937 211 17 08.