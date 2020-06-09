Technopark.ru поможет в выборе телевизора

Телевизор - это средство не только отдохнуть и расслабиться, но и узнать новости, быть в курсе того, что происходит в мире. Без него не обойтись как одинокому человеку, так и большой семье. Приобретение этой техники - ответственное, важное дело. вначале определитесь со своими личными требованиями к новой плазме: размер, возможности, возможно, дополнительные функции, о которых вы мечтаете. Проблем с выбором и покупкой не будет, если вы выбираете телевизоры в https://www.technopark.ru/ - в одном месте собрано большое количество моделей известных производителей, где каждый найдет то, что ищет, по приятной цене.

До недавнего времени популярным оставался определенный вид телевизоров с минимальным набором функций. Более обществу было и не надо, кроме того, эти модели до сих пор работают в домах. Что же касается магазинов, то плазменные экраны уже давно вышли вперед и вытеснили тот, который мы привыкли видеть с детства. Они действительно имеют больше возможностей. Все плазменные телевизоры делятся на три большие группы:

- PDP - с плазменными матрицами;

- LCD - с жидкокристаллическими матрицами;

- OLED - светодиодные телеприемники.

От вида телевизора зависит и цена. Принципиальные особенности дают разный диапазон экрана и другие разнообразные возможности. В свою очередь это формирует определенное качество изображения. Вы выбираете то, что считаете приемлемым для себя в равновесии цены и качества.

Одним из важнейших пунктов, на который надо обратить внимание при выборе, является разрешение экрана. На сегодня предлагаются следующие варианты:

- стандартное разрешение - SD, поддерживается самыми дешевыми телевизорами с трубками;

- высокое разрешение - HD, в телевизорах с плоскими экранами;

- ультравысокого способность - Ultra HD, в крайних случаях премиум-класса.

Следующий фактор - это диагональ экрана, его размер. Здесь необходимо быть внимательными, чтобы выбрать то, что не будет вредить здоровью. Заметьте то, с какого расстояния вы планируете смотреть телешоу. Обычно всем хочется как можно большую диагональ, но если глаза будут бегать по экрану, это неблагоприятно скажется на органах зрения. Экран телевизора должно быть такого размера, чтобы ваш взгляд мог на нем остановиться, не двигаясь, следя за движениями в нем.

В дальнейшем можете переходить к рассмотрению и выбора дополнительных функций телевизору. Среди них выделяются:

- Smart-TV - встроенная операционная система в современных ТВ, которая позволяет подключаться к сети Интернет для просмотра различного контента (присутствует в большинстве современных моделей);

- 3D-функция - просмотр объемных изображений;

- универсальные модели - поддерживают и Smart, и 3D.

Обратите внимание на то, что действительно вам нужно, что вы будете использовать из списка почти каждый день. После этого сопоставьте все полученные требования с возможностями и выберите ваш идеальный телевизор.

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