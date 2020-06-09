Серконс: "Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка эксперта"

Произошедшее еще раз доказало, насколько критически важно соблюдать правила промышленной безопасности на опасных производственных объектах, подчеркивает Максим Постников, эксперт по промышленной безопасности ГК «Серконс».

Причиной ситуации, которую уже назвали экологической катастрофой, стала авария на ТЭЦ-3. Там протек резервуар с дизельным топливом. Владельцем резервуара является НТЭК, дочерняя компания «Норильского никеля». В почву и в воду попали десятки тонн дизельного топлива. Угрозы для здоровья людей пока нет, но хрупкой арктической природе этого края нанесен ущерб, размер и последствия которого пока не берется оценить никто.

Одной из возможных причин аварии является проседание основания резервуара (фундамента и опор). Это привело к потере его устойчивости и последующей разгерметизации. Среди первых, кто узнал об аварии, оказался проезжавший мимо водитель. По его словам, в том месте был поврежден асфальт, поэтому пришлось остановиться. Машина почти сразу загорелась от соприкосновения с растекающимся топливом. Мужчина едва успел забрать вещи и вылезти сам. Вскоре вспыхнул пожар, который охватил территорию около 300 кв. м. Размер пятна нефтепродуктов, разлившихся по воде, составил 1 км на 150 м.

Администрация края узнала о случившемся из соцсетей и из-за запросов, которые стали ей поступать. Компания НТЭК сначала пыталась справиться с аварией своими силами, поэтому не сразу сообщила об утечке в краевой центр и МЧС, чем только усугубила ситуацию.

М. Постников: «Организации, которые не соблюдают требования промышленной безопасности, могут допускать ошибки в такой ситуации. У некоторых даже отсутствует план ликвидации аварий, ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, что влечет за собой потерю времени на устранение последствий».

Сейчас благодаря напряженной работе нескольких спасательных подразделений ситуацию удалось стабилизировать. Топливо, которое разлилось по воде, локализовали с помощью боновых заграждений и начали откачивать. Загрязненный грунт вывезли во временное хранилище, а пораженную территорию обработали специальными сорбентами.

Собственник ТЭЦ-3 уже пообещал провести инженерную экспертизу, чтобы понять, почему вдруг просели сваи под резервуаром. В качестве самой вероятной причины называют «растопление» грунтов. Как уже стало известно, у компании не было системы мониторинга, которая позволила бы предсказать проседание грунта, разрушение фундамента и, как следствие, - деформацию корпуса и днища резервуара и появления в них трещин.

Вечная мерзлота относится к сложным грунтам, и всегда существовала проблема того, как возвести на ней устойчивые конструкции. Но характер грунта в настоящее время практически не принимается во внимание, даже когда речь идет о строительстве новых объектов, не говоря уже о ремонте или реконструкции существующих.

М. Постников: «Условно говоря, любое, даже самое качественное по конструкции сооружение нельзя строить на «плывущем» грунте. Необходимо периодически проводить экологическую экспертизу - обследовать грунты, проводить анализ почвы и донных отложений. Особенно это важно в таких климатических условиях, какие существуют в Норильске. Даже если бы резервуар находился в идеальном состоянии, ситуацию с грунтом надо изучать отдельно».

Представители Ростехнадзора заявили, что за состоянием резервуара была обязана следить администрация объекта. По их словам, подобные аварии часто происходят из-за некачественного экспертного заключения, но у Ростехнадзора нет права его перепроверять.

М. Постников: «Технические устройства и сооружения, которые применяются на ОПО, должны отвечать требованиям промышленной безопасности. Для этого эксперты по промышленной безопасности, которых аттестовывает Ростехнадзор, периодически проводят их техническое диагностирование методами неразрушающего контроля и составляют заключение о возможности их дальнейшего безопасного использования».

Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с участием руководителя НТЭК, которой принадлежит разгерметизировавшийся резервуар, губернатора края и главы МЧС. Президент был возмущен тем, что администрация ТЭЦ-3 сразу не доложила властям о случившемся, в администрации края узнали об аварии из социальных сетей, а МЧС с запозданием приступило к ее ликвидации.

Теперь в том, насколько оперативно информация прошла по официальным и внутренним каналам, разбирается прокуратура. Она же контролирует ситуацию в Норильске.

Сейчас главной проблемой является утилизация собранного топлива. Вывезти его невозможно, единственный вариант – сжечь. Этим будет заниматься МЧС, возможно, с привлечением армейских подразделений. У компании НТЭК такого опыта нет, и они хотят обратиться за поддержкой и содействием к нефтяникам.

М. Постников: «В настоящий момент в Красноярском крае и в ближайших к нему регионах наблюдается повышенная активность представителей предприятий, в составе которых есть ОПО. Они поспешно стали обращаться за консультацией, за аудитом промышленной безопасности, в срочном порядке планируют проводить экспертизу промышленной безопасности. Очень жаль, что такая активность происходит на фоне подобных инцидентов, а не в плановом порядке по утвержденному графику».

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