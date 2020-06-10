«Все музыканты в отчаянии»: в Самаре преступники провернули дерзкую кражу в студии для творческих людей
Больше всего жалко инструменты
Самарские преступники готовы поживиться на всем, даже на музыкальных инструментах. Именно так сделали неизвестные на днях. Они провернули дерзкое ограбление студии «MUSIC LAB» на улице Уссурийской.
— Нашу студию вскрыли в ночь с 8 на 9 июня. Повреждений особых нет, кроме вскрытого сейфа и выломанной двери, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» директор организации Алексей Зотов.
Из сейфа утащили примерно 15 тысяч рублей. Но самое ценное из украденного — это оборудование: басовый комбик, микшеры, микрофоны, ноутбук, мониторы, экшн-камера, струнная гитара... Кроме того, незваные гости забрали электрический лобзик, клеевой пистолет и роутер.
— Больше всего жаль, что унесли комбик басовый Hartke, пару студийных мониторов Behringer, гитару Washburn и мой ноут, ну и, конечно же, деньги из сейфа, — делится Алексей. — Ущерб навскидку около 300 тысяч рублей, если посчитать с учетом амортизации, как делает полиция, то он в 2 раза меньше.
К краже готовились?
Наш собеседник предполагает, что провернули все люди не со стороны:
— Они точно знали точку проникновения, не через двери, а через теплоузел ТСЖ — студия в подвале, и там есть дверь, которая вела в теплотрассу. Знали, где видеокамера, и ее оторвали, унесли с собой. И знали, где стоит видеосервер, его пытались унести, но, видимо, кто-то спугнул, он стоял недалеко от места проникновения. Хотя, может, это все совпадения, но довольно странные.
Сейф взломали и забрали оттуда около 15 тысяч рублейФото: Предоставлено "Комсомолке"
Кроме того, Алексей почти уверен, что к преступлению готовились:
— За день до кражи диван, который заслонял дверь в теплоузел, был сдвинут.
«Этот бизнес и так самый пострадавший»
Расстроены произошедшим и городские музыканты. Для них «MUSIC LAB» является местом, где можно позаниматься, проверить и улучшить свои навыки.
— Все музыканты в отчаянии. Мало того, что это самый пострадавший бизнес, там еще и наши друзья играют. У нашей барабанщицы там был электронный роланд, его тоже стащили, — говорит джазмен Дмитрий Дмитриев. — Ладно, хоть сами барабаны оставили.
Накануне в студии весь день работала полиция. После этого Алексея Зотова опрашивали в отделе. По его словам, сейчас силовики расследуют кражу с проникновением. Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят обращаться в ОВД. Информацию также можно передать на kpsamara@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU