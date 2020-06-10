Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков возвращается в «Черный дельфин». Как его наказали за убийство двух девочек

Заговорил в феврале прошлого года

Известный серийный убийца Олег Рыльков уже приговаривали к смертной казни и пожизненному заключению. Сегодня он выслушал от служителей Фемиды очередной вердикт. В этот раз маньяк отвечал перед Автозаводским районным судом Тольятти за расправу над двумя девочками.

Как уже писала «Комсомолка», преступления были совершены еще в неспокойные девяностые годы прошлого столетия и все это время оставались нераскрытыми. Рассказал же о них правоохранителям Рыльков, отбывавший пожизненный срок в «Черном дельфине», лишь в феврале 2019 года.

Первый рассматриваемый случай зафиксирован 26 лет назад. 14 августа 1994-го Рыльков познакомился с 15-летней Леной Ч., завел ее в лес, где пытался изнасиловать. Она стала сопротивляться, но Олег в итоге надругался над ней и задушил галстуком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746086" frameborder="0"></iframe> Видео следственного эксперимента с "Тольяттинским потрошителем" Олегом Рыльковым.

«Глухарем» долгие годы оставалась и гибель 8-летней Алены из села Борское. 14 июня 1997-го педофил, которого уже активно искала милиция, увидел ее на берегу реки, затащил в лес, изнасиловал, а потом истерзал ножом. Останки ребенка изверг выбросил, а какие-то даже забрал с собой.

Пора возвращаться в колонию

Добавим, что помимо этих признаний преступник, известный как «тольяттинский потрошитель», озвучил и другие. Он заявил, что в 1993 и 1994 годах лишил жизни двух женщин. Но эти дела до суда не дошли, так как их закрыли за давностью лет.

Что касается происшествий с Леной и Аленой, то за них обвинители — сотрудники прокуратуры Автозаводского района — просили добавить к пожизненному сроку злодея еще 19 лет. Судья Сергей Евдокимов согласился с таким требованием.

— Суд с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. С учетом предыдущей судимости ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — отметили в надзорном ведомстве региона.

Таким образом, Рыльков возвращается в «Черный дельфин». За пределами своего «тюремного» дома растлитель находился около полутора лет. За этот срок он даже пытался окончательно выйти из колонии — по состоянию здоровья — но его не отпустили.

Напомним, что задержали маньяка в конце июня 1997 года. В1999-м приговорили к смертной казни. Указом президента Бориса Ельцина педофил был помилован и получил пожизненный срок. Сейчас на счету Олега Рылькова не менее 35 изнасилований и 9 убийств. Не исключено, что однажды он вспомнит что-нибудь еще.

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