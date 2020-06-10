"Дети уроки по очереди делали и спали в два этажа": многодетная мама из Сызрани рассказала, как решилась на семерых детей

"Думали, будет мужской клуб"

Людмила Землянская уже привыкла, что ее большая семья оказывается в центре внимания в любом месте. Шутка ли - четыре сына и три дочки - это уже даже не семья, целая хоккейная команда! А ведь сначала Людмила и ее муж Иван о большой семье даже не задумывались, хоть сами росли с многочисленными братьями и сестрами.

- Мы конечно оба любим ребятишек, оба из многодетных семей – у наших родителей по трое сыновей и дочерей. Но что их будет столько – даже не думали, - смеется Людмила Землянская. – И вообще на ребенка решились не сразу после свадьбы – сначала притирались друг к другу, привыкали. Потом родился сын Николай. Мы решили – теперь нам надо девочку. Но снова родился мальчик, Ваня.

Но Землянские не сдались: что ж это такое, мальчишкам сестренка нужна, чтобы было кого любить и защищать. Но оказалось, что Людмила настроена производить на свет только мальчуганов – их родилось четверо. Родители уже смирились с тем, что у них будет свой мужской клуб, как вдруг в пятый раз УЗИ показало - будет девочка!

- Мы сначала даже не поверили, - улыбается Людмила. – А потом муж схватил меня в охапку, обнял крепко-крепко - мол, неужели дочку дождались!

Дочки родились у Людмилы и Ивана только после четырех мальчишек. Фото: предоставлено "КП" героем публикации

За Лизонькой на свет появились Катя и Настя. Младшая девочка сейчас ходит в сад, а старший сын уже проходит службу в Президентском полку: вырастили в Сызрани богатыря.

- Говорят, в некоторых семьях дети ревнуют маму, соревнуются за ее внимание между собой. У нас такого никогда не было, мы всегда находили время для каждого из детей. Наоборот - в какой-то момент они сами уже сами начинали просить подарить им еще братьев и сестер. А сейчас обещают мне внуков – мол, мама, готовься, завалим тебя внучатами, чтобы тебе не было скучно, когда мы вырастем, - рассказала Людмила.

За дело уже взялся второй сын Землянских. В мае сыграли свадьбу, и молодая жена уже ждет ребенка.

Один из сыновей Землянских уже сыграл свадьбу, и теперь Людмила и Иван ждут внуков. Фото: предоставлено "КП" героем публикации

Вместо трех комнат – три этажа

Землянские признаются – вниманием властей не обижены, в Сызрани многодетной семье время от времени помогают и власти, и депутаты, и местные коммерсанты. Не обошли стороной и награды - Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, а Иван Николаевич – знаком общественного признания «Во славу отцовства». Долгое время главной «головной болью» был жилищный вопрос – семеро детей, их родители и бабушка ютились в небольшой трехкомнатной квартире.

- В детской стояло три двухъярусных кровати, - вспоминает Людмила. – Тесно, конечно, было, дети уроки по очереди делали. Но мы не унывали, всегда друг дружку поддерживали и никогда не сомневались, что сделали правильный выбор в пользу многодетной семьи. А после приема у губернатора нам выделили деньги, которые вместе с материнским капиталом мы потратили на покупку большого трехэтажного дома с мансардой. Пока в процессе переезда, делаем ремонт. Но уже понятно, что у каждого из детей теперь есть своя комната. Дети, конечно, в восторге – такой простор! Носятся с этажа на этаж. А еще мы развели огород, и ребята с удовольствием помогают по хозяйству.

Общение с главой государства стало волнительным событием для простой сызранской семьи. Фото: Правительство Самарской области

«Велели детям не шалить»

Награждение орденом «Родительская слава» стало для семьи приятной неожиданностью – он относится к наградам высшего уровня и присваивается всего нескольким семьям в год. А уж когда Людмиле и Ивану сказали, что они будут лично общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, простые сызранцы и вовсе обомлели.

- Волновались, конечно, сильно, готовились заранее, все вот это оборудование к нам приехали настраивать. Я немного растерялась даже. Детей нарядили, велели не шалить. Хотя они привыкли к вниманию и умеют себя вести, - улыбается Людмила.

Глава государства поблагодарил Землянских за то, что они сделали свой выбор в пользу большой и крепкой семьи и пообещал – когда пандемия закончится, их обязательно пригласят в Москву для вручения ордена.