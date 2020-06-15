2020-06-15T17:25:09+03:00
Здоровье

Отложенное материнство: что делать, если вы мечтаете родить здорового ребенка, но когда-то потом

Вместе с врачом - акушером-гинекологом и репродуктологом клиники «Мать и дитя-ИДК» разбираемся в вопросах позднего родительства и отложенного материнства
Кристина АДАЕВА
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Молодых мама становится все меньшеМолодых мама становится все меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Современные люди совсем не спешат создавать семьи и становиться родителями. Откуда такая тенденция и чем это опасно? Как родить здорового ребенка, когда тебе уже за 37? Кому стоит задуматься о криоконсервации яйцеклеток? Во всех тонкостях отложенного материнства мы разбирались вместе с врачом акушером-гинекологом и репродуктологом первой категории клиники «Мать и дитя-ИДК» Еленой Николаевной Овсянниковой.

- В каком возрасте сейчас женщины задумываются о материнстве?

- Вы знаете, сейчас на приеме очень мало пациентов до 25 лет, которые приходят с запросом о планировании беременности. Молодые люди строят карьеру, устраивают личную и материальную жизнь, хотят получать от жизни удовольствие, реализуют свои возможности. Для этого сейчас есть все возможности. Девушки и мужчины понимают, что рождение ребенка может изменить их темп жизни на какое-то время, ограничит их желания и возможности, снизит материальное благосостояние, а многие просто боятся ответственности за ребенка и предпочитают отложить рождение малыша или вообще отказаться от семьи, - констатирует врач. - Наш организм устроен так, что в любом случае будет требовать продолжение рода, что приведет женщину к осознанию необходимости рождения ребенка в более позднее время. Самое благополучное время с точки зрения биологии для вынашивания и рождения первого ребенка 18-27 лет. Важно понимать, что биологическое время детородного возраста ограничено, и в 37 лет, когда женщина еще молода и прекрасна, наступает неизбежное угасание репродуктивной функции организма.

- Почему именно в 37 лет и что происходит потом?

- Репродуктивная система женщины так устроена, что девочка уже рождается с определенным количеством яйцеклеток, так называемый - овариальный резерв, и новые ооциты в течение жизни не образуются, а лишь тратятся каждый месяц. Плюс вредные факторы: неправильное питание, стресс, курение, алкоголь, пластик, радиация, естественное старение организма и т.д , которым подвергается организм в течение жизни, влияют и на яйцеклетки в том числе, снижая их качество. Кроме этого, снижается энергетический обмен в клетках, в том числе в ооцитах, что так же снижает их качество. При делении клеток, случаются генетические ошибки – это естественно. У женщины до 35 лет около половины эмбрионов будет с генетическими ошибками. Их природа отбракует сама и не даст наступить беременности, приведет к замершей беременности или самопроизвольному выкидышу. У женщины старше 43 лет уже порядка 93% эмбрионов генетически неправильные. Поэтому мы редко видим наступление беременности у возрастных женщин, а если беременность и наступает, она редко завершается рождением ребенка. Женщина старше 43 лет имеет, к сожалению, уже и хронические заболевания, которые снижают ее шансы на донашивание и требуют тщательного обследования до беременности и наблюдения во время беременности. Все чаще на приеме встречаются молодые женщины 25 -35 лет уже со сниженным резервом, которые не планируют беременность сейчас. Наша задача донести до этих пациентов, что резерв будет снижаться и далее, через 3-5-7 лет яйцеклеток уже может не быть вовсе, а значит, чтобы стать мамой придется прибегать к донорским ооцитам. На самом деле это трагедия. В таких случаях важно получить беременность и сохранить репродуктивный потенциал как можно быстрее, пока еще есть, что сохранять.

- Почему снижается овариальный резерв у молодых женщин?

- Чаще всего у молодых женщин это связано с различными оперативными вмешательствами на яичнике: удалении кист, дриллинге яичников и др, но мы видим женщин и без каких-либо вмешательств уже с истощением овариального резерва и в 23 – 25 лет. Это очень грустно. И хорошо если они пришли на осмотр, сделали УЗИ, получили квалифицированную консультацию врача, который донес до них правду, но много женщин не знают об этом и для них это становится трагедией.

- Как понять, что резерв снижен?

- Достаточно ежегодно проводить обследование у гинеколога и УЗИ малого таза, доктор на основании УЗ-исследования может заподозрить снижение овариального резерва и отправить пациентку сдать гормон, который на сегодняшний день достаточно точно ответит на вопрос, это антимюллеровый гормон (АМГ) при его уровне 1.5 и менее необходимо обратиться к репродуктологу срочно.

- Как можно помочь таким женщинам?

- Если пациентка здорова и не планирует беременность в ближайшее время, и нуждается в сохранении репродуктивного потенциала по личным соображениям, мы предлагаем криоконсервировать ооциты. Сейчас это достаточно распространено. Проводится стимуляции роста фолликулов и забор яйцеклеток, далее их криоконсервация. Хранить ооциты можно длительное время, ограничений по длительности нет.

Если пациентка со сниженным резервом, возможно проведение, так называемого, банкинга ооцитов. В нескольких циклах проводится забор ооцитов и криоконсервация со стимуляцией или без нее. Необходимо порядка 15-25 ооцитов для успешного рождения малыша в будущем, количество сильно коррелирует с возрастом пациентки. Для этого и проводится стимуляция, без нее мы получим в натуральном цикле только 1 ооцит. У пациенток со сниженным резервом бывает, что стимуляция не дает результата, но все этого, конечно, решается индивидуально.

- Для кого еще будет актуально криоконсервация?

- Сейчас мы столкнулись еще с одной категорией пациенток, которым необходима программа криоконсервации яйцеклеток – это пациентки с онкологическими заболеваниями. 10% таких женщин моложе 45 лет и имеют репродуктивные планы. После получения химиолучевой терапии работа яичников у женщин и яичек у мужчин необратимо нарушается, такие пациенты нуждаются в криоконсервации ооцитов до получения лечения по основному заболеванию. Мы можем помочь таким женщинам. Забор яйцеклеток проводится в любой день менструального цикла, а значит есть возможно провести ее в день обращения или на следующий день. Пунктируются небольшие фолликулы в яичниках, в которых находятся незрелые ооциты. Далее, полученные ооциты дозревают в специальной среде и криоконсервируются, либо проводится оплодотворения и криоконсервация эмбрионов. Хранить и яйцеклетки, и эмбрионы можно годами без потери качества. Как только врачи онкологи разрешат данной пациентке беременность: проводится подготовка и перенос эмбриона в полость матки.

- Востребована ли данная услуга?

- Да, достаточно востребована, и сегодня криоконсервация ооцитов для нас это уже не экспериментальная методика, это ежедневная работа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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