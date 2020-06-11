Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020: прогноз на матч 31 тура Бундеслиги

Прогноз на игру 31 тура Бундеслиги Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020 – 4:1.

Бавария без пяти минут чемпион. Очередную Серебряную салатницу (восьмую подряд и 30-ую в истории) мюнхенцы могут оформить себе уже в этом туре. Для досрочного чемпионства «Бавария» должна будет обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха на своем поле, а дортмундская «Боруссия» должна уступить одному из аутсайдеров «Фортуне». Однако пока формально чемпионская гонка в Германии еще продолжается.

«Бавария» снова демонстрирует, что она беспрекословно доминирует в Бундеслиге. Если на старте сезона были сомнения, то теперь они пропали у всех. После возобновления чемпионата мюнхенцы не потеряли ни одного очка. В том числе обыграли своего главного преследователя – дортмундскую «Боруссию». Более того – «Бавария» победила в 15 из 16 последних матчах Бундеслиги. Отрыв от «шмелей» более чем комфортный – семь очков.

Единственное, на что может рассчитывать менхенгладбахская «Боруссия» в предстоящем матче – это на свою молодую и забористую атаку в лице Маркуса Тюрама и Алассана Плеа, а также на то, что за «Баварию» из-за перебора желтых карточек не сыграют Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

В этом сезоне «Боруссия» М выдала мощный старт и какое-то время даже держалась на первом месте, но потом опустилась на три строчки вниз и теперь борется за место в Лиге чемпионов.

Букмекеры однозначны – «Бавария» победит. Коэффициент на победу мюнхенцев – 1.2 – 1.4. Коэффициент на викторию «Боруссии» из Менхенгладбаха в восемь раз выше – 8.2 – 8.4. На ничью дают 5.7.

«Боруссия» - очень симпатичная команда (особенно в атаке), но у нее нет никаких шансов остановить «Баварию» на пути к ее очередному чемпионству. Паровоз Флика просто не заметит, что у него на пути встали парни с запада Германии. Скорее всего, «Боруссия» забьет один, но «Бавария» ответит им тремя-четырьмя голами.