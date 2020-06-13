Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Эта игра - последний шанс замедлить мюнхенский паровоз на пути к восьмому подряд и 30-ому в истории чемпионству в Германии. На пути у «Баварии» сегодня встанет «Боруссия» из Менхенгладбаха. «Жеребята» борются за место в Лиге чемпионов и даже одно очко в игре с таким серьезным соперником поможет «Боруссии» в этой борьбе. «Баварии» же нужна только победа, а также поражение другой «Боруссии», дортмундской, в матче с одним из аутсайдеров – «Фортуной» из Дюссельдорфа. Только в этом случае команда Ханса-Дитера Флика сможет гарантировать себе чемпионство в этом сезоне.

Статистика личных встреч Боруссия Дортмунд – Бавария

Цифры на стороне «Баварии». В 113 матчах мюнхенцы победили «Боруссию» из Менхенгладбаха 53 раза. Черно-бело-зеленые щелкали по носу «Баварию» 25 раз. Еще 35 игр завершились миром.

Впрочем, в первом круге этого сезона баварцам пришлось попотеть, чтобы взять три очка в Менхенгладбахе. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на победу мюнхенцев – 1.2 – 1.4. Коэффициент на викторию «Боруссии» из Менхенгладбаха в восемь раз выше – 8.2 – 8.4. На ничью дают 5.7.

Составы команд на матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах

Составы команд будут известны за час до старта поединка на стадионе «Альянц Арена»

Где смотреть матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020

В прямом эфире игру покажет телеканал Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Трансляция матча Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020

Трансляцию матча Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня 2020 смотрите на телеканале Матч ТВ, а также на сайте kp.ru.