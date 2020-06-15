На какие фестивали в Самаре можно отправиться летом 2020 года, какие перенесли и отменили

Фестивали в Самаре 2020 – отличный повод отправиться летом на каникулах или в отпуске за новыми впечатлениями. Тем более жизнь складывается так, что в этом году многие останутся отдыхать в родном регионе. Вот только обстановка с коронавирусом спутала любителям встреч на открытом воздухе планы. Давайте разбираться вместе: какие фестивали, в какое время состоятся, какие перенесли с начала на конец лета или на 2021 год, а какие и вовсе отменили.

«Волга-Фест»

В 2020 году у фестиваля, который проходит на городской набережной, – юбилей, 5 лет. К этой дате организаторами была подготовлена программа большого праздника, который должен был длиться целую неделю. Увы, из-за пандемии коронавируса юбилейные торжества пришлось отложить до 2021 года. Но «Волга Фест» все равно состоится, но в необычном формате и не в начале, а в конце лета, 29-39 августа. «Короткие дистанции» - так будет звучать тема фестиваля в Самаре в 2020 году.

КОГДА: 29-30 августа 2020 года.

Большой "Волга Фест" перенесли на 2021-й год.

«Рок над Волгой»

Самара гордилась самым крупным в Европе однодневным рок-фестивалем. Последний раз «Рок над Волгой» прошел в нашем городе в 2013 году. И как все были рады, когда объявили о возрождении легендарного опенэйра. Были назначены место и дата проведения «Рока над Волгой». Фестиваль в 2020 году в Самаре должен был собрать тысячи зрителей на новом стадионе «Самара Арена» 27 июня. Но из-за пандемии коронавируса его проведение стало невозможным – «Рок над Волгой» отменили. Возможно, рок-фестиваль пройдет в онлайн формате или летом 2021 года.

"Рок над Волгой" еще вернется в СамаруФото: Елизавета СУХОВА

«Путешествие в прошлое»

Фестиваль исторической реконструкции, который обычно проходил в начале июня, в 2020 году перенесен на 16 августа. Его организаторы просят любителей прошлого дождаться конца лета, чтобы встретиться в селе Каменный Борд и окунуться в неповторимую атмосферу седой старины. Здесь любого желающего научат ковать подковы, делать посуду на гончарном круге, ткать, метать ножи и топоры, стрелять из лука. На фестивале 2020 года под Самарой можно будет увидеть сражение рыцарей в доспехах и самому примерить латы и шлем.

КОГДА: 16 августа 2020 года, 12.00.

«Барабаны мира»

Этот летний фестиваль в Самарской области собирал любителей этнической музыки и мировой народной культуры в течение 16 лет! На «Барабаны мира» съезжались представители из разных стран мира. Но в 2020 году его проведение стало невозможным из-за закрытых границ. Организаторы приняли трудное решение перенести фестиваль на следующее лето, все билеты, приобретенные на «Барабаны мира – 2020» действительны в следующем году.

КОГДА: в 2021-м году.

"Барабаны мира" в 2020 году не состоятся.Фото: Антон СЕНЬКО

«Тремоло» («Классика над Волгой»)

Фестиваль «Тремоло» собирает в Тольятти любителей послушать хорошую музыку на берегу Волги с 2008 года. Ежегодно его посещают около 5000 человек. Гостями фестиваля были музыканты из 20 стран мира. Обычно выступления проходили в июне, в этом году «Тремоло» перенесли на 27-30 августа, билеты должны были поступить в продажу уже в начале июня. На сцену фестиваля «Тремоло» в 2020 году выйдут джазовые музыканты, Ульяновский государственный оркестр «Губернаторский», солисты Мариинки и Самарского театра оперы и балета.

КОГДА: 27-30 августа 2020 года.

Грушинский фестиваль

Самый известный фестиваль Самарской области в 2020 году, увы, не сможет собрать, как обычно, любителей бардовской песни на Мастрюковских озерах. Виновата пандемия коронавируса. Но Груша пройдет в свои привычные сроки, в первые выходные июля, вот только в новом онлайн формате. 47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина будет посвящен 75-летию Победы. Программа будет традиционной – концерты, конкурсы.

КОГДА: 2-5 июля 2020 года.

"Грушинский фестиваль" ушел в онлайнФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Русь. Эпоха объединения»

Реконструкцию знаменитой битвы Тимура и Тохтамыша, которая положила конец Монголо-татарскому игу на Руси, проведут, как обычно, в июле. Организаторы надеются, что к концу самого жаркого месяца лета эпидемическая обстановка изменится к лучшему. Любители истории соберутся на фестиваль в 2020 году под Самарой у села Старый Буян, чтобы не только посмотреть на сражение древних воинов, но также побывать на ярмарке ремесленников, посетить интерактивные площадки и мастер-классы.

КОГДА: 26 июля 2020 года.

«Ратное дело»

Фестиваль реконструкторов, желающих окунуться в эпоху Средневековья пройдет в 2020 году с 6 по 9 августа на территории Кинель-Черкасского района. На историческом празднике можно будет полюбоваться на любителей истории в костюмах прошлых веков, увидеть реконструкции сражений, копии древнего оружия, примерить латы и кольчуги.

КОГДА: 6-9 августа 2020 года.

«Протока»

Праздник самопознания, на который съезжаются мастера йоги и медитации с мировым именем обязательно состоится в 2020 году, но в более поздние сроки – с 3 по 16 августа. И формат «Протоки» будет новым – кемпинг. То есть можно будет остановиться и пожить на природе, встречаясь с друзьями две недели. Эти встречи не будут многолюдными, но не станут менее душевными.

КОГДА: с 3 по 16 августа 2020 года.

"Протока" в 2020 году станет кемпингом.Фото: Антон СЕНЬКО

«Метафест»

Фестиваль всего живого состоится на своем привычном месте, на Фестивальной поляне на Мастрюках, в конце августа. На «Метафесте» 2020 будут работать 4 сцены, на которые выйдут и полюбившиеся зрителям исполнители, и новые музыканты. Будет на фестивале всего живого и «электронная» сцена.

КОГДА: 21-22 августа 2020 года.

«Жигулевская вишня»

Пожалуй самый популярный гастрономический фестиваль нашего края планируется, как обычно на вторые выходные августа. Пока организаторы не заявляли об изменении сроков его проведения. Так что будем надеяться, что праздник вишневого пирога состоится в обычное время в живописном селе Ширеяево и порадует самарцев и гостей нашего края угощениями, песнями, конкурсами, широкой ярмаркой и яркими впечатлениями.

КОГДА: 8-9 августа 2020 года.

Ждем вкусный праздник "Жигулевская вишня".Фото: Яков КНЯЗЕВ

«Сызранский помидор»

Этот гастрономический фестиваль и в 2020 году даст возможность всем желающим стать участниками городского праздника с карнавальным шествием по главной улице города под звуки оркестра, с ярмаркой, гастрономическими конкурсами, концертами и спортивными состязаниями. Сроки фестиваля пока остаются прежними.

КОГДА: 15 августа 2020 года.