Как самарцам помогают решить сложные проблемы со здоровьем минимальным вмешательством

Хирурги убеждены: лучшая операция – та, которую сделали вовремя. А главное, максимально снизили уровень травматичности, стресса для пациента и срок его реабилитации. Сегодня это возможно благодаря малоинвазивной хирургии.

Что это за операции и почему во многих случаях они заменили классическую полостную хирургию, рассказали специалисты "Многопрофильной клиники «Реавиз".

К слову, в хирургическом отделении клиники "Реавиз" ежедневно проводятся малоинвазивные вмешательства как в плановых, так и в экстренных случаях. Сложнейшие операции по гинекологии, урологии, герниологии и проктологии осуществляются через минимальные разрезы. Срок госпитализации от 1 до 4 дней!

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