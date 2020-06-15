Фестиваль «Барабаны мира» 2020 перенесли на будущий год

Фестиваль «Барабаны мира» 2020, 17-й по счету, должен был пройти в Самарской области недалеко от Тольятти с 22 по 28 июня, но был перенесен на 2021 год из-за вспышки коронавируса.

В условиях пандемии, когда обстановка нестабильна, границы закрыты и даже путешествия по родной стране небезопасны, многолюдный фестиваль проводить не имеет смысла. «Барабаны мира» немыслимы без мастер-классов с музыкантами из других стран: из Кубы, Индии, Америки, Новой Гвинеи, Конго, Сенегала, Ливана, без гостей из разных городов России, которые приезжали на фестиваль семьями. За два месяца до события организаторам пришлось принять трудное решение, в целях безопасности перенести «Барабаны» на следующее лето.

В 2021 году фестиваль вернется, и любители этнической культуры и музыки встретятся на «Барабанах мира» в последние выходные июня, на традиционном месте проведения - на территории Самарской Луки, на берегу Волги, на базе отдыха «Транспортник».

Преданных фанатов просят поддержать фестиваль и не сдавать уже купленные билеты, они будут действительны летом 2021 года. Даже если кто-то передумает приезжать, будет проще вернуть деньги в будущем году. К тому же вход на фестиваль через год может подорожать.