Суд арестовал украденный у тольяттинского «Автозаводстроя» производственный комплекс

В Тольятти после нескольких лет судебных тяжб начато расследование по факту хищения активов предприятия «Автозаводстрой» («Промышленное строительство»). Производственный комплекс, которым завладела компания «Валео Сервис», арестован.

Правоохранительные органы усматривают нарушение закона в цепочке сделок, по итогам которых "Автозаводстрой", бывший крупнейший подрядчик "Автоваза" и главный игрок на рынке строительства заводских помещений в регионе, лишился своего главного актива и обанкротился. Конечным выгодоприобретателем в этих сделках является компания «Валео Сервис» — российское представительство французского производителя автомобильных узлов и компонентов Valeo.

Центральный районный суд Тольятти 5 июня 2020 по ходатайству следствия наложил запрет регистрационных действий на производственный комплекс, расположенный на Борковской улице, 17. Этот комплекс зданий, строившийся по заказу «Валео Сервис», но принадлежавший «Автозаводстрою», был незаконно отчужден в мае 2015 года и после нескольких перепродаж фирмам-однодневкам оказался во владении изначального заказчика и арендатора. Правоохранительные органы заинтересовались схемой кредитования этих фирм.

«Недвижимое имущество, являющееся предметом залога, было отчуждено мошенническим путем. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — говорится в постановлении суда. В документе также отмечается, что арест на имущественный комплекс накладывается «для обеспечения исполнения приговора в части возможного гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий».

Лишиться собственности, арендованной «Валео Сервисом», помогли несколько банков. «Тольяттихимбанк» выдали «Автозаводстрою» кредит, хотя предприятие уже было неплатежеспособным, а с Глобэксбанком «Автозаводстрой» заключил соглашение об отступном: вексель «Тольяттихимбанка» перешел Глобэксбанку, а обременение с недвижимости сняли.

«В результате ТХБ полностью получил удовлетворение своих требований вне процедуры банкротства, Глобэксбанк получил частичное удовлетворение своих требований на 248 149 187 рублей, недвижимость перешла к ООО «Валео Сервис», — объясняют юристы предприятия.

В мае 2019 года глава правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов был арестован. От него протягиваются многочисленные связи с теми фирмами-однодневками, с помощью которых имущество «Автозаводстроя» перекочевало в собственность «Валео». Одной из самых заметных фигур в окружении Попова является предприниматель Алексей Далматов, имеющий отношение к множеству предприятий в регионе и за его пределами, в том числе. «Самарский стройфарфор», «Самарский гипсовый комбинат», «Самарский ламинат», «Алюма-декор», «Ространстерминал», «Центр подрядных торгов в строительстве», «Логопорт» «Мебельный салон «Версиво», «Офисно-складкой центр на Дзержинке». Именно он стал учредителем АО Поинт, одной из прокладок, через которую продавали производственный комплекс.

Источник: bloknot.ru