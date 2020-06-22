Стала известна судьба мальчика, который просил президента не отдавать его маме

«Жили как на иголках»

В Самаре завершился суд по делу мальчика, написавшего письмо президенту с просьбой не отдавать его родной матери. 14-летний Рома Денисов попал в приемную семью в 9 лет, после того как мать и отчима отправили в колонию за статью по наркотикам. На новом месте у гуляющего беспризорником по улицам и боящегося возвращаться домой паренька появились заботливые родители, новые братья и друзья. Однако через пять лет родная мать освободилась из колонии и заявила о своих правах. Перед мальчиком замаячила реальная перспектива возврата к прежней жизни. От отчаяния от обратился за помощью к Президенту РФ - написал письмо на прямую линию. В самарском отделении ОНФ мальчику нашли адвоката и обратились в суд, чтобы лишить родную мать родительских прав. Из-за грянувшей пандемии разбирательства затянулись на полгода. Все это время Рома и его приемная семья жили как на иголках – ведь во время предварительных слушаний и прокурор, и судья склонялись к тому, чтобы дать биологической матери, Татьяне, шанс и отдать ей ребенка. Наконец в июне судья вынес окончательный вердикт - Рому оставили в приемной семье, а биологическую мать лишили родительских прав.

- Впервые за много месяцев мы приехали домой и заснули спокойно, - признается приемная мама Ромы Светлана Коновалова журналисту «КП-Самара». – После предварительного заседания в феврале мать Ромки подходила к нам, судя по запаху, предварительно выпив для храбрости. Просила помочь наладить отношения с сыном. Я ей предложила помощь – переехать поближе к нам, обещала помочь найти работу у нас в районе. Но она в результате снова пропала и за все это время так и не вышла на связь. Мы очень переживали – многие наши свидетели, которых мы находили, чтобы они подтвердили асоциальный образ жизни родной матери Ромы и ее сожителя, потом отказывались от своих слов. Говорили, что боятся связываться с уголовниками. Мы опасались, что суд поверит слезам этой женщины и сделает ставку на «родную кровь», проигнорировав желание Ромки.

Светлана Коновалова стала второй мамой для Сережи, Ромы и РусланаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Согласилась рассказать всю правду»

Светлана Коновалова уверена – их спасло настоящее чудо: сопредседатель Самарского отделения ОНФ Екатерина Гудзима и адвокат, которого она нам дала, сумели разыскать родную сестру матери Ромы и уговорили ее приехать в суд. Выяснилось, что Наталья (так зовут родную тетю Ромы) старше его матери на 12 лет, и давно не общается с сестрой из-за ее асоциального образа жизни. Как рассказала Светлана Коновалова, поначалу к просьбе выступить в суде женщина отнеслась настороженно, боялась, что Рома после приюта попал в плохие руки. Однако лично пообщавшись с мальчиком по телефону, изменила мнение и согласилась рассказать всю правду о его биологической семье.

- Я нашла ее родную сестру, она согласилась прийти в суд. После ее рассказов даже у суда и прокуратуры не осталось сомнений, мальчику там не место, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Екатерина Гудзима. – Например, она рассказала, что у отчима Ромы открытая форма туберкулеза, а его биологическая мать пьет.

Как рассказала тетя Ромы, проблемы с наркотиками у его биологической матери начались давно – из-за них она лишилась бизнеса, работы, квартиры и изрядно попортила нервы родственникам. Несколько раз лечилась, но безрезультатно, также несколько раз была судима. Услышав неприглядные подробности жизни женщины, а также учитывая, что с февраля она ни разу не вышла на связь с сыном, хотя это время ей было дано на то, чтобы восстановить с ним отношения, судья постановил лишить ее родительских прав.

А в жизни Ромы стало на одного родного человека больше. У него не только осталась приемная мама, братья и друзья, но и появилась родная тетя, с которой мальчик очень тепло общается.

- Когда у Ромы недавно был день рождения, ему исполнилось 15 лет, тетя позвонила, они очень тепло пообщались, она перевела ему деньги на подарок, - рассказывает Светлана Коновалова. - Я вижу, что он тянется к ней. Хочет, чтобы она показала ему могилы его бабушки и дедушки - ездить их навещать. Я очень благодарна Екатерине Гудзиме и всем, кто нам помогал, за то, что все благополучно разрешилось, а Рома обрел еще и родную тетю!

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