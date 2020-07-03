Партия «Новые Люди» против ужесточения штрафов для водителей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» Самара ворвалась в пятерку российских городов по количеству автомобилей. В областной столице их уже более 400 тысяч. Как итог, доступных парковочных мест катастрофически не хватает. Вдобавок к этому в минувшем году региональные власти получили возможность штрафовать водителей за парковку на газоне, неоплату парковки и ещё ряд нарушений, связанных с неверной стоянкой.

Каждый вечер практически во всех дворах города можно наблюдать нагромождения из кое-как припаркованных авто. Иногда дело доходит до серьезной угрозы жизни людей – из-за неправильно оставленных на ночь машин к домам не могут подъехать пожарные или кареты скорой помощи, а иногда разгораются настоящие соседские войны.

Накануне на сайте министерства юстиции РФ появился проект нового КоАП с изменениями, которые затронут каждого автомобилиста Самары, да и всей России. В обновленной редакции документа новые наказания. Припарковал машину на газоне или около мусорных баков, перекрыл проезд спецмашинам? Получи штраф от одной до трех тысяч рублей. И это только для граждан. Юридические лица, например, заплатят от 30 до 50 тысяч.

- Штрафы – мера эффективная, но проблему не решает. Парковок в нужном количестве в городе нет, - уверены сторонники политической партии «Новые Люди». Они считают, что первым делом власть должна искоренить проблему парковочных мест, а уже потом думать о штрафах. - Пока же все упирается в коммерцию. Застройщики, например, работают по принципу: купил квартиру – купи паркинг! Вот только стоят такие подземные стоянки в среднем 500-600 тысяч рублей. У человека, который взял квартиру в ипотеку, а таких большинство, свободных денег, да еще и в таком количестве нет.

Не спасают граждан и открытые стоянки. На них можно свои авто ставить как на сутки, так и платить месячную аренду. Стоимость месяца стоянки в среднем стоит около 3000-5000 тысяч рублей – намного лучше, чем «кредитоваться» на подземный паркинг. Но парковок возле дома нет.

- Парковочные места должны быть доступными: и по деньгам, и по расположению, - убеждены в партии «Новые Люди». - Для этого городским властям пора научиться вести внятную градостроительную политику. Согласно нормам, при возведении жилого дома, застройщик обязан учитывать, что на каждую квартиру должно приходиться одно парковочное место. Сейчас в Самаре так получается у единиц.

Ситуация действительно непростая. Для ее решения партия «Новые Люди» выступает за комплексное развитие города, в центре которого должен находиться человек и мнение людей.

- План каждого ЖК, отдельного дома, придомовой территории должен быть проработан до мелочей. Застройщик обязан просчитывать всё – от расположения качелей до количества мест для автомобилей. При составлении таких проектов обязательно должны учитываться пожелания граждан, - заявляют сторонники новой партии.

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